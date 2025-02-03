Редкое явление, от которого обычно страдают кошки, поразило белгородского ребёнка

В 2024 году в Белгородской области успешно провели 12 операций по трансплантации органов, включая почки, печень и сердце. Все процедуры были выполнены в областной клинической больнице с использованием современного оборудования. Белгород стал единственным регионом Черноземья, где проводятся такие операции.