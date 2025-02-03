Редкое явление, от которого обычно страдают кошки, поразило белгородского ребёнка

Posted 3 февраля, 16:32
Published 3 февраля, 16:32
Modified 3 февраля, 16:32
Updated 3 февраля, 16:32
Врачи детской областной клинической больницы провели сложную операцию по удалению трихобезоара у ребёнка. Этот редкий и опасный случай зафиксировали в отделении гнойной хирургии больницы, куда поступила девочка с жалобами на отсутствие аппетита и тошноту. После обследования специалисты выявили инородное тело огромных размеров, которое полностью заполнило желудок.
Трихобезоар — это скопление волос, проглоченных человеком. Они не перевариваются в желудке, образуя плотное образование, которое может вызвать гастрит, язвы или даже перфорацию желудка.
Ребёнку в срочном порядке провели операцию. Врачи удалили трихобезоар размером 30 см и весом 1,5 кг.
После успешной операции девочка полностью восстановилась, её уже выписали домой.
В 2024 году в Белгородской области успешно провели 12 операций по трансплантации органов, включая почки, печень и сердце. Все процедуры были выполнены в областной клинической больнице с использованием современного оборудования. Белгород стал единственным регионом Черноземья, где проводятся такие операции.