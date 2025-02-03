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Posted 3 февраля, 16:32

Published 3 февраля, 16:32

Modified 3 февраля, 16:32

Updated 3 февраля, 16:32

Белгородские врачи удалили трихобезоар ребёнку

Редкое явление, от которого обычно страдают кошки, поразило белгородского ребёнка

3 февраля 2025, 16:32
Фото: 1MI. Белгородские врачи удалили трихобезоар ребёнку

1,5 кг волос достали белгородские врачи из желудка ребёнка

Сюжет
Медицина
Белгородские врачи успешно провели сложную операцию ребёнку.

Врачи детской областной клинической больницы провели сложную операцию по удалению трихобезоара у ребёнка. Этот редкий и опасный случай зафиксировали в отделении гнойной хирургии больницы, куда поступила девочка с жалобами на отсутствие аппетита и тошноту. После обследования специалисты выявили инородное тело огромных размеров, которое полностью заполнило желудок.

Трихобезоар — это скопление волос, проглоченных человеком. Они не перевариваются в желудке, образуя плотное образование, которое может вызвать гастрит, язвы или даже перфорацию желудка.

Ребёнку в срочном порядке провели операцию. Врачи удалили трихобезоар размером 30 см и весом 1,5 кг.

После успешной операции девочка полностью восстановилась, её уже выписали домой.

В 2024 году в Белгородской области успешно провели 12 операций по трансплантации органов, включая почки, печень и сердце. Все процедуры были выполнены в областной клинической больнице с использованием современного оборудования. Белгород стал единственным регионом Черноземья, где проводятся такие операции.

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#Анна Селищева#Медицина#Операция#Новости Белгорода#Белгород#Ребёнок
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