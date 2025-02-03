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Posted 3 февраля, 13:40

Published 3 февраля, 13:40

Modified 3 февраля, 13:42

Updated 3 февраля, 13:42

Последствия атаки ВСУ в Белгородском районе

Ранены двое: стало известно, что произошло под Белгородом

3 февраля 2025, 13:40
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ в Белгородском районе

Двое мирных жителей ранены при атаке на Белгородский район

Сюжет
СВО
Под удар попало не только Дубовое, но и хутор Церковный. Что известно о последствиях?

В Белгородском районе зафиксированы новые атаки беспилотников. В результате одного из происшествий в хуторе Церковный двое мужчин получили осколочные ранения средней степени тяжести. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ещё один беспилотник атаковал частный дом в посёлке Дубовое, вызвав значительные разрушения. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ в Белгородском районе
Последствия атаки ВСУ в Белгородском районе
Последствия атаки ВСУ в Белгородском районе. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Сегодняшние атаки затронули несколько населённых пунктов региона. В Шебекино беспилотник повредил частный дом, вызвав возгорание крыши. Взрывная волна также повредила окна, забор соседнего дома и легковое авто. К счастью, обошлось без пострадавших, а пожар уже ликвидировали.

Также дроны атаковали сёла Берёзовка и Борисовка. В Берёзовке Борисовского района повреждения получили многоквартирный и частный дома. В Борисовке Волоконовского района пострадали несколько частных домов.

Под Белгородом есть разрушения: что случилось?
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