Ранены двое: стало известно, что произошло под Белгородом

В Белгородском районе зафиксированы новые атаки беспилотников. В результате одного из происшествий в хуторе Церковный двое мужчин получили осколочные ранения средней степени тяжести. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.