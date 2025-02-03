Ранены двое: стало известно, что произошло под Белгородом

Posted 3 февраля, 13:40
Published 3 февраля, 13:40
Modified 3 февраля, 13:42
Updated 3 февраля, 13:42
В Белгородском районе зафиксированы новые атаки беспилотников. В результате одного из происшествий в хуторе Церковный двое мужчин получили осколочные ранения средней степени тяжести. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ещё один беспилотник атаковал частный дом в посёлке Дубовое, вызвав значительные разрушения. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сегодняшние атаки затронули несколько населённых пунктов региона. В Шебекино беспилотник повредил частный дом, вызвав возгорание крыши. Взрывная волна также повредила окна, забор соседнего дома и легковое авто. К счастью, обошлось без пострадавших, а пожар уже ликвидировали.
Также дроны атаковали сёла Берёзовка и Борисовка. В Берёзовке Борисовского района повреждения получили многоквартирный и частный дома. В Борисовке Волоконовского района пострадали несколько частных домов.