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Posted 3 февраля, 06:29

Published 3 февраля, 06:29

Modified 3 февраля, 07:37

Updated 3 февраля, 07:37

Участников «Барс-Белгород», раненых при защите села в приграничье, наградят

Пострадавших при атаке ВСУ бойцов «Барс-Белгород» представят к госнаграде

3 февраля 2025, 06:29
Фото: 1MI.

Участников «Барс-Белгород», раненых при защите села в приграничье, наградят

Сюжет
СВО
Бойцы пострадали при выполнении боевых задач в приграничье. Губернатор поручил наградить их.

По словам главы региона, бойцы батальона выполняли боевую задачу в районе села Черемошное Белгородского района. Когда именно и при каких обстоятельствах это произошло, сколько человек были ранены и в каком состоянии они находятся на данный момент — Гладков не сообщил.

«Я считаю, что нужно подготовить документы [к представлению бойцов] к государственным наградам. Они выполняли боевую задачу с целью обеспечения безопасности мирных жителей, не считаясь со своей жизнью. Героически выполняли. И, конечно же, мы не можем это не отметить. И нужно проследить, чтобы те выплаты, которые гарантируются государством при заключении контракта с „Барс-Белгород“, были выплачены», — резюмировал губернатор.

Село, о котором идёт речь, вошло в оперативную сводку населённых пунктов, атакованных ВСУ за последние сутки. Ещё два села, а также два посёлка и хутор в Белгородском районе подверглись атакам 11 беспилотников. Шесть из них удалось сбить силами системы ПВО.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белгородский район#Награда#Ранение#Государственная награда#СВО#Черемошное#Барс-Белгород
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