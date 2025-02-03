Пострадавших при атаке ВСУ бойцов «Барс-Белгород» представят к госнаграде

Posted 3 февраля, 06:29
Published 3 февраля, 06:29
Modified 3 февраля, 07:37
Updated 3 февраля, 07:37
По словам главы региона, бойцы батальона выполняли боевую задачу в районе села Черемошное Белгородского района. Когда именно и при каких обстоятельствах это произошло, сколько человек были ранены и в каком состоянии они находятся на данный момент — Гладков не сообщил.
«Я считаю, что нужно подготовить документы [к представлению бойцов] к государственным наградам. Они выполняли боевую задачу с целью обеспечения безопасности мирных жителей, не считаясь со своей жизнью. Героически выполняли. И, конечно же, мы не можем это не отметить. И нужно проследить, чтобы те выплаты, которые гарантируются государством при заключении контракта с „Барс-Белгород“, были выплачены», — резюмировал губернатор.
Село, о котором идёт речь, вошло в оперативную сводку населённых пунктов, атакованных ВСУ за последние сутки. Ещё два села, а также два посёлка и хутор в Белгородском районе подверглись атакам 11 беспилотников. Шесть из них удалось сбить силами системы ПВО.