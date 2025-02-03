Пострадавшая при взрыве в ЖК «Алые паруса» белгородка уехала в Москву из-за атак ВСУ

Posted 3 февраля, 12:56
Published 3 февраля, 12:56
Modified 3 февраля, 12:58
Updated 3 февраля, 12:58
Дарья Карселадзе, одна из пострадавших при сегодняшнем взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, ранее переехала из Белгородской области из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Вместе с мужем она покинула посёлок Таврово и обосновалась в столице.
Дарья находилась в холле ЖК «Алые паруса», когда произошёл взрыв. Само покушение было направлено против главы Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.
В результате происшествия женщина получила ранение шеи и перелом голени. Её экстренно госпитализировали в одну из московских больниц.
Подруга Дарьи, пожелавшая остаться анонимной, рассказала «Регнуму», что семья переехала в Москву, спасаясь от обстрелов.
Дарья Карселадзе занимается предпринимательством. На её имя зарегистрировано ИП в поёлке Таврово Белгородского района, которое предоставляет услуги в сфере перевозок и торговли одеждой.