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Posted 3 февраля, 12:56

Published 3 февраля, 12:56

Modified 3 февраля, 12:58

Updated 3 февраля, 12:58

ЖК «Алые Паруса»

Пострадавшая при взрыве в ЖК «Алые паруса» белгородка уехала в Москву из-за атак ВСУ

3 февраля 2025, 12:56
Фото: Артем Геодакян. ТАСС. ЖК «Алые Паруса»
Подтверждается информация о том, что при взрыве в столице пострадала женщина из Белгородской области. У неё ранение шеи и перелом голени.

Дарья Карселадзе, одна из пострадавших при сегодняшнем взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, ранее переехала из Белгородской области из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Вместе с мужем она покинула посёлок Таврово и обосновалась в столице.

Дарья находилась в холле ЖК «Алые паруса», когда произошёл взрыв. Само покушение было направлено против главы Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.

В результате происшествия женщина получила ранение шеи и перелом голени. Её экстренно госпитализировали в одну из московских больниц.

Подруга Дарьи, пожелавшая остаться анонимной, рассказала «Регнуму», что семья переехала в Москву, спасаясь от обстрелов.

Дарья Карселадзе занимается предпринимательством. На её имя зарегистрировано ИП в поёлке Таврово Белгородского района, которое предоставляет услуги в сфере перевозок и торговли одеждой.

Белгородка могла пострадать в результате взрыва в Москве
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#Анна Селищева#Происшествия#Пострадавшие#Москва#Белгород
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