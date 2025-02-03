Пострадавшая при взрыве в ЖК «Алые паруса» белгородка уехала в Москву из-за атак ВСУ

Дарья Карселадзе, одна из пострадавших при сегодняшнем взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, ранее переехала из Белгородской области из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Вместе с мужем она покинула посёлок Таврово и обосновалась в столице.