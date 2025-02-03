Пострадала, но не от дрона: что известно о белгородке, раненой при атаке на мусоровоз

Из-за непрекращающихся атак ВСУ на белгородское приграничье, там всё ещё сохраняется сложная ситуация с вывозом мусора. Исправить это, сказал Довгалюк, может выдвинутое недавно предложение властей: охранять технику во время работы в опасных зонах могут бойцы отряда «Барс-Белгород».