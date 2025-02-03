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Posted 3 февраля, 08:56

Published 3 февраля, 08:56

Modified 3 февраля, 08:58

Updated 3 февраля, 08:58

Власти рассказали подробности о пострадавшей в белгородском приграничье грузчице

Пострадала, но не от дрона: что известно о белгородке, раненой при атаке на мусоровоз

3 февраля 2025, 08:56
Фото: Изображение Midjourney.

Власти рассказали подробности о пострадавшей в белгородском приграничье грузчице

Сюжет
Вывоз мусора
Работница пострадала во время работы в Грайворонском округе. Но причиной её ранения оказался вовсе не украинский беспилотник.

В воскресенье, 2 февраля, FPV-дрон атаковал мусоровоз в посёлке Чапаевский. Была ранена женщина, у транспорта повредило кабину и выбило окна.

Как уточнил на оперативном совещании правительства министр ЖКХ Сергей Довгалюк, пострадала грузчица. Она сломала ногу, когда выбиралась из машины, спасая свою жизнь. После её попутным транспортом доставили в больницу, где и оказали лечение.

Из-за непрекращающихся атак ВСУ на белгородское приграничье, там всё ещё сохраняется сложная ситуация с вывозом мусора. Исправить это, сказал Довгалюк, может выдвинутое недавно предложение властей: охранять технику во время работы в опасных зонах могут бойцы отряда «Барс-Белгород».

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Мусоровоз#Вывоз мусора#Дрон#Грайворонский округ#Барс-Белгород
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