Пострадала, но не от дрона: что известно о белгородке, раненой при атаке на мусоровоз

Posted 3 февраля, 08:56
Published 3 февраля, 08:56
Modified 3 февраля, 08:58
Updated 3 февраля, 08:58
В воскресенье, 2 февраля, FPV-дрон атаковал мусоровоз в посёлке Чапаевский. Была ранена женщина, у транспорта повредило кабину и выбило окна.
Как уточнил на оперативном совещании правительства министр ЖКХ Сергей Довгалюк, пострадала грузчица. Она сломала ногу, когда выбиралась из машины, спасая свою жизнь. После её попутным транспортом доставили в больницу, где и оказали лечение.
Из-за непрекращающихся атак ВСУ на белгородское приграничье, там всё ещё сохраняется сложная ситуация с вывозом мусора. Исправить это, сказал Довгалюк, может выдвинутое недавно предложение властей: охранять технику во время работы в опасных зонах могут бойцы отряда «Барс-Белгород».