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Posted 3 февраля, 11:13

Published 3 февраля, 11:13

Modified 3 февраля, 11:15

Updated 3 февраля, 11:15

С начала января белгородцы стали чаще жаловаться на отсутствие медикаментов

«После моих слов увеличатся»: Гладков — о жалобах белгородцев на отсутствие лекарств

3 февраля 2025, 11:13
Фото: 1MI.

С начала января белгородцы стали чаще жаловаться на отсутствие медикаментов

Сюжет
Лекарства
За последний месяц количество обращений по поводу отсутствия лекарственных препаратов в Белгородской области значительно увеличилось. Что случилось?

Если обратиться к презентации, которую представили власти на оперативном совещании правительства 3 февраля, видно, что с начала текущего года стало на 40 жалоб больше. Особенно не хватало физраствора. Губернатор назвал такую ситуацию с лекарствами «ненормальной». Решить проблему должно перераспределение лекарств между муниципалитетами, но работа по данному вопросу, считает Вячеслав Гладков, совсем неорганизованна.

«Что я вижу: лекарство закончилось, человек пришёл за лекарством, вы это не видите. Это никому не надо. Начинаются жалобы, включается в этот процесс губернатор, только тогда начинается, через публичный скандал, реагирование министерства. Всё должно быть наоборот. Заканчивается один лекарственный препарат в муниципалитете, а в других он 100% есть, кто вам мешает?» — обратился он к министру здравоохранения Андрею Иконникову.

При этом министерство здравоохранения «максимально оцифровано», поэтому ресурсы на то, чтобы перераспределять медикаменты до того, как они закончатся, у властей есть. Количество обращений по теме, подчеркнул глава регионального правительства, после его слов вырастет.

«Самое главное, чтобы лекарственные препараты были все в наличии. Мы для этого всё сделали: деньги выделены, контракты заключены, всё остальное, вся логистика — это задача министерства. Так что буду ругаться плохими словами», — заключил Гладков.

Андрей Иконников, отвечая на претензию, сообщил, что проблема как раз в цифровой программе. В область прибыли препараты на 700 млн рублей, но из-за того, что вносить их приходится вручную, пока зарегистрированы только на 200 млн. Но губернатора такой ответ не устроил, он распорядился найти выход из ситуации и отчитаться в течение недели.

Презентация по вопросу отсутствия лекарств
Презентация по вопросу отсутствия лекарств. Фото: правительство Белгородской области
Белгородцы стали чаще жаловаться на замену иностранных лекарств
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Лекарства#Здравоохранение#Жалобы#Белгород
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