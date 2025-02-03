«После моих слов увеличатся»: Гладков — о жалобах белгородцев на отсутствие лекарств

Posted 3 февраля, 11:13
Published 3 февраля, 11:13
Modified 3 февраля, 11:15
Updated 3 февраля, 11:15
Если обратиться к презентации, которую представили власти на оперативном совещании правительства 3 февраля, видно, что с начала текущего года стало на 40 жалоб больше. Особенно не хватало физраствора. Губернатор назвал такую ситуацию с лекарствами «ненормальной». Решить проблему должно перераспределение лекарств между муниципалитетами, но работа по данному вопросу, считает Вячеслав Гладков, совсем неорганизованна.
«Что я вижу: лекарство закончилось, человек пришёл за лекарством, вы это не видите. Это никому не надо. Начинаются жалобы, включается в этот процесс губернатор, только тогда начинается, через публичный скандал, реагирование министерства. Всё должно быть наоборот. Заканчивается один лекарственный препарат в муниципалитете, а в других он 100% есть, кто вам мешает?» — обратился он к министру здравоохранения Андрею Иконникову.
При этом министерство здравоохранения «максимально оцифровано», поэтому ресурсы на то, чтобы перераспределять медикаменты до того, как они закончатся, у властей есть. Количество обращений по теме, подчеркнул глава регионального правительства, после его слов вырастет.
«Самое главное, чтобы лекарственные препараты были все в наличии. Мы для этого всё сделали: деньги выделены, контракты заключены, всё остальное, вся логистика — это задача министерства. Так что буду ругаться плохими словами», — заключил Гладков.
Андрей Иконников, отвечая на претензию, сообщил, что проблема как раз в цифровой программе. В область прибыли препараты на 700 млн рублей, но из-за того, что вносить их приходится вручную, пока зарегистрированы только на 200 млн. Но губернатора такой ответ не устроил, он распорядился найти выход из ситуации и отчитаться в течение недели.