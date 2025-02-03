«После моих слов увеличатся»: Гладков — о жалобах белгородцев на отсутствие лекарств

Андрей Иконников, отвечая на претензию, сообщил, что проблема как раз в цифровой программе. В область прибыли препараты на 700 млн рублей, но из-за того, что вносить их приходится вручную, пока зарегистрированы только на 200 млн. Но губернатора такой ответ не устроил, он распорядился найти выход из ситуации и отчитаться в течение недели.