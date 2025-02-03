После дефицита физраствора в белгородских клиниках хотят наладить производство

Posted 3 февраля, 06:28
Published 3 февраля, 06:28
Modified 3 февраля, 06:30
Updated 3 февраля, 06:30
На прошлой неделе в Белгородской области отметили перебои с поставками медицинского физраствора. Об этом рассказал Вячеслав Гладков на еженедельном совещании правительства.
В некоторых медицинских учреждениях были перебои с поступлением физраствора. Сейчас проблема решена, но губернатор региона предлагает просчитать возможность начать производить собственный физиологический раствор. Сейчас он в Белгородскую область привозится.
Однако глава правительства считает, что важно не сделать такое производство частным, оно должно быть бюджетным. Может появиться оно при условии, если собственное изготовление внутри области будет в два или три раза дешевле, чем закупочная цена сейчас.