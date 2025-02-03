bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 06:28

Published 3 февраля, 06:28

Modified 3 февраля, 06:30

Updated 3 февраля, 06:30

После дефицита физраствора в белгородских клиниках хотят наладить производство

После дефицита физраствора в белгородских клиниках хотят наладить производство

3 февраля 2025, 06:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
В конце января в некоторых больницах Белгородской области возник дефицит физраствора. Как планируют сделать обеспечение стабильнее?

На прошлой неделе в Белгородской области отметили перебои с поставками медицинского физраствора. Об этом рассказал Вячеслав Гладков на еженедельном совещании правительства.

В некоторых медицинских учреждениях были перебои с поступлением физраствора. Сейчас проблема решена, но губернатор региона предлагает просчитать возможность начать производить собственный физиологический раствор. Сейчас он в Белгородскую область привозится.

Однако глава правительства считает, что важно не сделать такое производство частным, оно должно быть бюджетным. Может появиться оно при условии, если собственное изготовление внутри области будет в два или три раза дешевле, чем закупочная цена сейчас.

Нет даже физраствора: в белгородских больницах возник дефицит?
Узнать подробнее
Читайте также:
Физраствор в дефиците? Есть ли препарат в аптеках и больницах Белгородской областиГенплан Белгорода по медицине: что планируют построить и отремонтироватьБелгород не вошёл в лидеры по качеству жизни из-за проблем с медициной и экологией
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Производство#Новости Белгорода#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика