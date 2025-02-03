Под Белгородом есть разрушения: что случилось?

Напомним, что сегодня в Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал частный дом, в результате чего загорелась крыша. Ущерб зафиксирован, но пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна и забор соседнего дома, а также легковушка. Пожар ликвидирован.