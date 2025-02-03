bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 13:06

Published 3 февраля, 13:06

Modified 3 февраля, 13:08

Updated 3 февраля, 13:08

Дом в Дубовом Белгородского района

Под Белгородом есть разрушения: что случилось?

3 февраля 2025, 13:06
Фото: «Жесть Белгород». Дом в Дубовом Белгородского района

Очевидцы сообщают об атаке БПЛА на частный дом под Белгородом

Разрушения заметили в Дубовом.

В Дубовом произошла атака беспилотника на частный дом, сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород». Источник публикует фото с места происшествия.

Официальных комментариев на момент написания материала не поступало.

Напомним, что сегодня в Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал частный дом, в результате чего загорелась крыша. Ущерб зафиксирован, но пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна и забор соседнего дома, а также легковушка. Пожар ликвидирован.

Также сегодня дроны атаковали два села в Белгородской области. В Берёзовке Борисовского района повреждены многоквартирный дом и частный дом, в Борисовке Волоконовского района — частные дома. Пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.

Пострадавшая при взрыве в ЖК «Алые паруса» белгородка уехала в Москву из-за атак ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Беспилотник атаковал машину под Белгородом: пострадали двоеНад Губкинским округом заметили беспилотник: местные жители сообщают о взрывеСемь беспилотников атаковали Губкинский округ в Белгородской области
#Анна Селищева#Происшествия#Белгородский район#Дубовое#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика