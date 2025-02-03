Под Белгородом есть разрушения: что случилось?

Posted 3 февраля, 13:06
Published 3 февраля, 13:06
Modified 3 февраля, 13:08
Updated 3 февраля, 13:08
В Дубовом произошла атака беспилотника на частный дом, сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород». Источник публикует фото с места происшествия.
Официальных комментариев на момент написания материала не поступало.
Напомним, что сегодня в Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал частный дом, в результате чего загорелась крыша. Ущерб зафиксирован, но пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна и забор соседнего дома, а также легковушка. Пожар ликвидирован.
Также сегодня дроны атаковали два села в Белгородской области. В Берёзовке Борисовского района повреждены многоквартирный дом и частный дом, в Борисовке Волоконовского района — частные дома. Пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.