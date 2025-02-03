От рейдов до датчиков слежения: как в Белгородской области разбираются с мусором

Он подчеркнул, что основной проблемой Старого Оскола сейчас является вывоз крупногабаритных отходов. Чтобы решить ситуацию с КГО, создали пилотный проект по организации и вывозу данной категории отходов. В рамках проекта определят наиболее удобные места для сбора мусора, сделают площадки, разработают оптимальный график для жителей и работы техники. Если проект хорошо себя покажет, его могут распространить на всю область.