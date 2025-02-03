От рейдов до датчиков слежения: как в Белгородской области разбираются с мусором

Posted 3 февраля, 11:25
Published 3 февраля, 11:25
Modified 3 февраля, 11:27
Updated 3 февраля, 11:27
Власти вновь отчитались о работе в сфере вывоза мусора. В январе специалисты министерства ЖКХ выехали в Старооскольский округ, где вместе с жителями провели рейдовые мероприятия по установке и уборке несанкционированных свалок. Одну такую удалось ликвидировать, вывезли 63 тонны, рассказал вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк.
Он подчеркнул, что основной проблемой Старого Оскола сейчас является вывоз крупногабаритных отходов. Чтобы решить ситуацию с КГО, создали пилотный проект по организации и вывозу данной категории отходов. В рамках проекта определят наиболее удобные места для сбора мусора, сделают площадки, разработают оптимальный график для жителей и работы техники. Если проект хорошо себя покажет, его могут распространить на всю область.
В Белгороде, который шёл следом после Старого Оскола по скоплению мусора во дворах, собираются создать рабочую группу. Также учёные из НИУ «БелГу» разработали установку по плазменному сжиганию отходов, с 4 февраля начнутся научные исследования по изучению её выбросов.
Но этих мер, считает губернатор, недостаточно. Сегодняшний результат, сказал Вячеслав Гладков, «вызывает сдержанный оптимизм», но работа с ТКО находится «на древнем уровне». Он предложил установить датчики на контейнерные площадки, чтобы отслеживать их наполняемость удалённо и исчезла необходимость объезжать каждую.
Вернулся и к вопросу с коммерческими предприятиями, которые в попытках сэкономить стали вывозить свой мусор на площадки многоквартирных домов. Помимо камер, ЦЭБу нужно тщательнее контролировать заключение договоров с компаниями и объёмы их отходов.
В частном секторе необходимо предусмотреть баки, чтобы пакеты с мусором не лежали на земле, дожидаясь, пока их разорвут бродячие собаки и птицы.