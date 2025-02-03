От «пятен бензина»? Под Белгородом почистят Везёлку и Искринку

Речь идёт об участке реки протяжённостью 1,5 километров. Это часть Везёлки и Искринки в районе сёл Стрелецкое и Пушкарское. Как сказано в документах контракта, опубликованного «Белводхозом» 27 января на сайте государственных закупок, жители неоднократно обращались к органам исполнительной власти разных уровней с просьбой провести работы по очистке воды на этой местности.