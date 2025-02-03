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Posted 3 февраля, 14:40

Published 3 февраля, 14:40

Modified 3 февраля, 14:42

Updated 3 февраля, 14:42

На очистку двух рек под Белгородом потратят 12 млн рублей

От «пятен бензина»? Под Белгородом почистят Везёлку и Искринку

3 февраля 2025, 14:40
Фото: Изображение Midjourney.

На очистку двух рек под Белгородом потратят 12 млн рублей

После общественных пространств, власти взялись за восстановление водных объектов. Конкретно — в бассейне реки Северский Донец.

Речь идёт об участке реки протяжённостью 1,5 километров. Это часть Везёлки и Искринки в районе сёл Стрелецкое и Пушкарское. Как сказано в документах контракта, опубликованного «Белводхозом» 27 января на сайте государственных закупок, жители неоднократно обращались к органам исполнительной власти разных уровней с просьбой провести работы по очистке воды на этой местности.

Их просьбы были услышаны, власти готовы потратить на очистительные работы почти 12,5 млн рублей из бюджета. Подрядчик должен будет провести здесь выборочную валку деревьев, дноуглубительные мероприятия, убрать скальные породы и илистые отложения. Выполнить эти и другие строительные гидротехнические работы исполнитель должен будет до 1 августа.

Белгородцы очень часто жалуются на качество воды в той же Везёлке. Её называли настоящим «болотом». Недавно горожане заметили два новых очага загрязнения. Как власти объяснили их появление — читайте в нашем материале.

Так «бензиновые» или нет? Чиновники прокомментировали пятна на Везёлке в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Везёлка#Стрелецкое#Очистка воды#Северский донец#Белгород#Искринка
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