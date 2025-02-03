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Posted 3 февраля, 12:23

Published 3 февраля, 12:23

Modified 3 февраля, 12:23

Updated 3 февраля, 12:23

Остановка под Белгородом

«От чего „это“ может защитить?» Белгородцев поразило укрытие на остановке

3 февраля 2025, 12:23
Фото: Наталья Будченко. страница Вячеслава Гладкова в ВК. Остановка под Белгородом

Укрытие из мешков с песком рассыпалось на остановке под Белгородом

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Остановка
Мешки разорвались, песок рассыпался. Тем временем соседняя остановка, заметила белгородка, обложена блоками.

Жительницу Белгородского района удивило состояние остановки «Микрорайон Ближний», расположенной между сёлами Драгунское и Пушкарное. Павильон «защищён» разорванными мешками с песком.

«Вот так уже давно выглядит остановка. Кого и от чего „это“ может защитить? При этом соседняя остановка обложена блоками», — пишет белгородка.

На обращение отреагировала и. о. главы Белгородского района Татьяна Круглякова. Она сообщила, что вопрос взят на контроль.

«Поручила коллегам рассмотреть возможность замены мешков с песком на блоки весной текущего года», — ответила Круглякова.
Остановка под Белгородом
Остановка под Белгородом
Остановка под Белгородом. Фото: Комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Ранее жители жаловались на остановку «Сокол» в Белгороде. Она уже более полугода остаётся разбитой. Городские власти пояснили, что участок арендует предприниматель, срок его договора истёк, а судебное решение об обязательном демонтаже павильона и благоустройстве территории не исполнено. Теперь материалы переданы в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Стало известно, какие остановки в Белгороде отремонтируют
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#Анна Селищева#Общество#Белгородский район#Остановка#Белгород#Укрытие#Татьяна Круглякова#Мешки с песком
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