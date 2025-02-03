«От чего „это“ может защитить?» Белгородцев поразило укрытие на остановке

Ранее жители жаловались на остановку «Сокол» в Белгороде. Она уже более полугода остаётся разбитой. Городские власти пояснили, что участок арендует предприниматель, срок его договора истёк, а судебное решение об обязательном демонтаже павильона и благоустройстве территории не исполнено. Теперь материалы переданы в службу судебных приставов для принудительного исполнения.