«От чего „это“ может защитить?» Белгородцев поразило укрытие на остановке

Posted 3 февраля, 12:23
Published 3 февраля, 12:23
Modified 3 февраля, 12:23
Updated 3 февраля, 12:23
Жительницу Белгородского района удивило состояние остановки «Микрорайон Ближний», расположенной между сёлами Драгунское и Пушкарное. Павильон «защищён» разорванными мешками с песком.
«Вот так уже давно выглядит остановка. Кого и от чего „это“ может защитить? При этом соседняя остановка обложена блоками», — пишет белгородка.
На обращение отреагировала и. о. главы Белгородского района Татьяна Круглякова. Она сообщила, что вопрос взят на контроль.
«Поручила коллегам рассмотреть возможность замены мешков с песком на блоки весной текущего года», — ответила Круглякова.
Ранее жители жаловались на остановку «Сокол» в Белгороде. Она уже более полугода остаётся разбитой. Городские власти пояснили, что участок арендует предприниматель, срок его договора истёк, а судебное решение об обязательном демонтаже павильона и благоустройстве территории не исполнено. Теперь материалы переданы в службу судебных приставов для принудительного исполнения.