Posted 3 февраля, 07:09
Published 3 февраля, 07:09
Modified 3 февраля, 07:16
Updated 3 февраля, 07:16
Бывший советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (сейчас он посол Украины в Великобритании) — генерал-майор Виктор Назаров заявил, что в декабре 2022 года обсуждался план наступления украинских войск в направлении Белгорода. Однако тогда его не утвердили.
Как заявил Назаров, идея о переносе боевых действий на территорию РФ рассматривалась на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Среди предложений был вариант наступления в районе границы Курской и Белгородской областей, пишет РБК.
Назаров также сообщил, что предлагал более радикальный сценарий, включающий окружение или блокирование Белгорода, но этот план так и не был реализован. В начале 2024 года Залужный был снят с поста главнокомандующего ВСУ.
В августе 2024 года ВСУ начали операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что цель операции в Курской области заключалась в отвлечении российских войск с Донбасса.
В марте 2024 года украинские диверсионные группы пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. ВСУ атаковали сразу на трёх направлениях, но российские военные и пограничники успешно отразили нападение. В ходе боёв были уничтожены украинские бронетанковые подразделения и ликвидированы десятки бойцов противника.
Попытки прорыва продолжались и в последующие месяцы. В августе 2024 года в Сети появилась информация о новом вторжении ВСУ, но губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что ситуация остаётся под контролем российских сил.
В январе 2025 года украинские ДРГ пытались прорвать оборону у Волчанска, однако их атака была сорвана, а подразделения понесли потери.