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Posted 3 февраля, 07:09

Published 3 февраля, 07:09

Modified 3 февраля, 07:16

Updated 3 февраля, 07:16

ВСУ планировали наступление на Белгород?

«Окружение или блокирование Белгорода»: о чём рассказал экс-советник Залужного?

3 февраля 2025, 07:09
Фото: 1MI. ВСУ планировали наступление на Белгород?

Бывший советник Залужного: ВСУ планировали наступление на Белгород

Сюжет
СВО
Инициативу бывший главком ВСУ предлагал ещё в 2022 году, однако от неё тогда отказались. Главной целью был перенос боевых действий на территорию РФ.

Бывший советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (сейчас он посол Украины в Великобритании) — генерал-майор Виктор Назаров заявил, что в декабре 2022 года обсуждался план наступления украинских войск в направлении Белгорода. Однако тогда его не утвердили.

Как заявил Назаров, идея о переносе боевых действий на территорию РФ рассматривалась на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Среди предложений был вариант наступления в районе границы Курской и Белгородской областей, пишет РБК.

Назаров также сообщил, что предлагал более радикальный сценарий, включающий окружение или блокирование Белгорода, но этот план так и не был реализован. В начале 2024 года Залужный был снят с поста главнокомандующего ВСУ.

В августе 2024 года ВСУ начали операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что цель операции в Курской области заключалась в отвлечении российских войск с Донбасса.

В марте 2024 года украинские диверсионные группы пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. ВСУ атаковали сразу на трёх направлениях, но российские военные и пограничники успешно отразили нападение. В ходе боёв были уничтожены украинские бронетанковые подразделения и ликвидированы десятки бойцов противника.

Попытки прорыва продолжались и в последующие месяцы. В августе 2024 года в Сети появилась информация о новом вторжении ВСУ, но губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что ситуация остаётся под контролем российских сил.

В январе 2025 года украинские ДРГ пытались прорвать оборону у Волчанска, однако их атака была сорвана, а подразделения понесли потери.

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#Анна Селищева#Белгород#Блокирование#СВО#Наступление#Виктор Назаров#Валерий Залужный
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