Одна получила, 28 — никак: почему многодетные белгородцы не могут получить новые дома

Posted 3 февраля, 08:45
Published 3 февраля, 08:45
Modified 3 февраля, 08:47
Updated 3 февраля, 08:47
На оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что 28 многодетных семей ожидают получение жилья. Как рассказала министр строительства, Оксана Козлитина, 11 семей скоро получат ключи, одна — получила. Так, с 2024 года в плане числилось 29 домов, предназначенных для многодетных белгородцев.
Строители на данный момент, заверила чиновница, занимаются устранением браков и финальными работами. Среди недочётов, говорит Козлитина, — отсутствие водоснабжения, подъездов, парковочных мест и т. п.
Вячеслав Гладков дал поручение заняться вручением ключей тем самым 11 семьям. Главы должны выехать на места, заявил он, т. к. задерживают выдачу жилья, не выполняя тем самым прямые обязанности. Чиновники должны устранить проблемы в течение 2-3 недель.
В конце декабря также возникли проблемы, однако уже с предоставлением земельных участков. Это касается не только многодетных, но и семей участников СВО и погибших участников СВО. Так, в очереди на получение к тому моменту оставалось более 500 семей.