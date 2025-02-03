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Posted 3 февраля, 08:45

Published 3 февраля, 08:45

Modified 3 февраля, 08:47

Updated 3 февраля, 08:47

Предоставление жилья многодетным семьям.

Одна получила, 28 — никак: почему многодетные белгородцы не могут получить новые дома

3 февраля 2025, 08:45
Фото: Изображение Midjourney. Предоставление жилья многодетным семьям.

В Белгородской области 28 многодетных семей всё ещё не получили жильё

Сюжет
Строительство
Так, от плана с 2024 года жильё получила одна многодетная семья. Ещё 28 — ожидают своё жильё, 11 из них обещают скоро вручить ключи после устранения браков. Главам муниципалитетов поручили максимально ускорить процесс.

На оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что 28 многодетных семей ожидают получение жилья. Как рассказала министр строительства, Оксана Козлитина, 11 семей скоро получат ключи, одна — получила. Так, с 2024 года в плане числилось 29 домов, предназначенных для многодетных белгородцев.

Строители на данный момент, заверила чиновница, занимаются устранением браков и финальными работами. Среди недочётов, говорит Козлитина, — отсутствие водоснабжения, подъездов, парковочных мест и т. п.

Вячеслав Гладков дал поручение заняться вручением ключей тем самым 11 семьям. Главы должны выехать на места, заявил он, т. к. задерживают выдачу жилья, не выполняя тем самым прямые обязанности. Чиновники должны устранить проблемы в течение 2-3 недель.

строительство домов для многодетных семей Белгородской области
строительство домов для многодетных семей Белгородской области. Фото: Оперсовещание правительства белгородской области

В конце декабря также возникли проблемы, однако уже с предоставлением земельных участков. Это касается не только многодетных, но и семей участников СВО и погибших участников СВО. Так, в очереди на получение к тому моменту оставалось более 500 семей.

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