«Одинокий миллионер» ищет за 2 млн суррогатную мать для будущего наследника

Иногда женщины и девушки прикрепляют свои фото. Рассказывают о том, был ли у них уже опыт суррогатного материнства, кесарева, замерших беременностей, имеются ли вредные привычки. Некоторые готовы на частичный переезд в другой город, но при условии, что всё будет оплачено будущими родителями.