«Одинокий миллионер» ищет за 2 млн суррогатную мать для будущего наследника

Posted 3 февраля, 14:28
Published 3 февраля, 14:28
Modified 3 февраля, 14:31
Updated 3 февраля, 14:31
Самые свежие объявления опубликованы агентствами. Они приглашают женщин в возрасте от 18 до 35 лет. «Сурмамам» (так на сленге называют суррогатных матерей) предлагают выездные программы в Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси, Батуми и Минск.
Гонорар за оказание услуги может достигать 1,9 млн рублей. Обязательным условием является наличие ребёнка. Агентства готовы предоставить проживание, гарантируют единовременные выплаты на одежду, ежемесячное содержание, доплаты за кесарево, двойню и даже «за опыт».
Далее идут объявления от личных аккаунтов. Большая часть из них — довольно старые. Потенциальная суррогатная мама оставляет о себе довольно подробную информацию: указывает возраст, рост, вес, цвет волос и глаз, группу крови. Возраст, указываемый в объявлениях, колеблется от 22 до 42 лет.
Иногда женщины и девушки прикрепляют свои фото. Рассказывают о том, был ли у них уже опыт суррогатного материнства, кесарева, замерших беременностей, имеются ли вредные привычки. Некоторые готовы на частичный переезд в другой город, но при условии, что всё будет оплачено будущими родителями.
«Очень ответственно готова отнестись к программе беременности и родить здорового ребёнка, нацелена на результат. Позитивная, здоровая, генетические заболевания отсутствуют, с успешным опытом. Без кесарева, замерших и абортов. Я за счастливых родителей и здорового ребёнка, поэтому веду здоровый образ жизни, принимаю витамины, готова морально и физически», — гласит одна из анкет.
Если верить информации с портала, женщины готовы «подарить счастье» семье не менее чем за 1,1 млн рублей. Самый высокий ценник — 2 млн, это без учёта сопутствующих расходов.
Но размещают анкеты и «соискатели». Готовы обратиться за услугой к суррогатным мамам мужчины, которым очень нужен наследник. Например, 2 млн рублей за рождение преемника готов заплатить «одинокий миллионер». Есть и предложение за 3 млн:
«Тебе до 25. Я один, жены нет. Точно не знаю, как нам это с тобой сделать, надо варианты разные прикинуть», — написал незнакомец.