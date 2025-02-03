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Posted 3 февраля, 14:28

Published 3 февраля, 14:28

Modified 3 февраля, 14:31

Updated 3 февраля, 14:31

«Одинокий миллионер» ищет за 2 млн суррогатную мать для будущего наследника

«Одинокий миллионер» ищет за 2 млн суррогатную мать для будущего наследника

3 февраля 2025, 14:28
Фото: Изображение Midjourney.
Журналистка Бел.Ру изучила объявления на сайте по поиску суррогатных мам. Кто предлагает и обращается за услугой и сколько готов на неё потратить?

Самые свежие объявления опубликованы агентствами. Они приглашают женщин в возрасте от 18 до 35 лет. «Сурмамам» (так на сленге называют суррогатных матерей) предлагают выездные программы в Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси, Батуми и Минск.

Гонорар за оказание услуги может достигать 1,9 млн рублей. Обязательным условием является наличие ребёнка. Агентства готовы предоставить проживание, гарантируют единовременные выплаты на одежду, ежемесячное содержание, доплаты за кесарево, двойню и даже «за опыт».

Далее идут объявления от личных аккаунтов. Большая часть из них — довольно старые. Потенциальная суррогатная мама оставляет о себе довольно подробную информацию: указывает возраст, рост, вес, цвет волос и глаз, группу крови. Возраст, указываемый в объявлениях, колеблется от 22 до 42 лет.

Иногда женщины и девушки прикрепляют свои фото. Рассказывают о том, был ли у них уже опыт суррогатного материнства, кесарева, замерших беременностей, имеются ли вредные привычки. Некоторые готовы на частичный переезд в другой город, но при условии, что всё будет оплачено будущими родителями.

«Очень ответственно готова отнестись к программе беременности и родить здорового ребёнка, нацелена на результат. Позитивная, здоровая, генетические заболевания отсутствуют, с успешным опытом. Без кесарева, замерших и абортов. Я за счастливых родителей и здорового ребёнка, поэтому веду здоровый образ жизни, принимаю витамины, готова морально и физически», — гласит одна из анкет.

Если верить информации с портала, женщины готовы «подарить счастье» семье не менее чем за 1,1 млн рублей. Самый высокий ценник — 2 млн, это без учёта сопутствующих расходов.

Но размещают анкеты и «соискатели». Готовы обратиться за услугой к суррогатным мамам мужчины, которым очень нужен наследник. Например, 2 млн рублей за рождение преемника готов заплатить «одинокий миллионер». Есть и предложение за 3 млн:

«Тебе до 25. Я один, жены нет. Точно не знаю, как нам это с тобой сделать, надо варианты разные прикинуть», — написал незнакомец.
Объявления на сайте
Объявления на сайте
Объявления на сайте. Фото: «Мирсурмам»
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