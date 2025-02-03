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Posted 3 февраля, 17:30

Published 3 февраля, 17:30

Modified 3 февраля, 17:30

Updated 3 февраля, 17:30

Некоторые работники культуры могут получить 1 млн

Один миллион рублей могут получить некоторые белгородцы. За что?

3 февраля 2025, 17:30
Фото: 1MI. Некоторые работники культуры могут получить 1 млн

В Белгородской области готовы заплатить 1 млн работникам культуры, но не всем

Сюжет
Выплаты
Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о единовременной выплате сотрудникам учреждений культуры. Некоторые из них могут получить 1 млн рублей.

Работники культуры, которые захотят переехать на работу в сельскую или городскую местность, могут получить компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Главное, чтобы численность выбранного населённого пункта не превышала 50 тысяч человек.

Получить выплату могут те белгородцы, у которых есть российское гражданство и высшее или среднее профессиональное образование. Они также должны работать полный день по трудовому контракту на организацию культуры, принадлежащую минкульту региона или органу местного самоуправления.

Кроме того, при получении компенсации сотрудник должен подписать соответствующий договор, в котором обязуется:

  • работать в должности ближайшие пять лет;
  • в случае расторжения трудового договора вернуть полученные денежные средства;
  • в случае перевода на другую должность или поступления на обучение по дополнительным профессиональным программам вернуть часть компенсации в областной бюджет;
  • в случае увольнения из-за призыва на военную службу вернуть часть суммы.

Прочитать все условия получения компенсации можно по ссылке — в документе областного правительства. Выплату организовали в рамках программы «Земский работник культуры».

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#Александра Склярова#Белгородская область#Компенсация#Выплаты#Белгород#Работники культуры
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