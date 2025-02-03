Один миллион рублей могут получить некоторые белгородцы. За что?

Posted 3 февраля, 17:30
Published 3 февраля, 17:30
Modified 3 февраля, 17:30
Updated 3 февраля, 17:30
Работники культуры, которые захотят переехать на работу в сельскую или городскую местность, могут получить компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Главное, чтобы численность выбранного населённого пункта не превышала 50 тысяч человек.
Получить выплату могут те белгородцы, у которых есть российское гражданство и высшее или среднее профессиональное образование. Они также должны работать полный день по трудовому контракту на организацию культуры, принадлежащую минкульту региона или органу местного самоуправления.
Кроме того, при получении компенсации сотрудник должен подписать соответствующий договор, в котором обязуется:
Прочитать все условия получения компенсации можно по ссылке — в документе областного правительства. Выплату организовали в рамках программы «Земский работник культуры».