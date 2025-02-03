«Очень быстро договорились»: белгородец Алексей Швед — о переходе в «Зенит»

Швед сообщил, что с ним связывались и другие команды, однако его тянуло к «Зениту», поэтому контракт с этим клубом он заключил примерно за пару дней. Новое место, делится баскетболист, ему нравится: в команде «отличная атмосфера», а тактика их тренера ему очень близка.