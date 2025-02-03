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Posted 3 февраля, 14:51

Published 3 февраля, 14:51

Modified 3 февраля, 14:51

Updated 3 февраля, 14:51

Алексей Швед

«Очень быстро договорились»: белгородец Алексей Швед — о переходе в «Зенит»

3 февраля 2025, 14:51
Фото: Евгений Биятов. РИА «Новости». Алексей Швед

Баскетболист Алексей Швед за несколько дней подписал контракт с «Зенитом»

Белгородский баскетболист Алексей Швед рассказал, как принял решение перейти из китайского клуба в петербургский.

Белгородец Алексей Швед в январе заключил контракт с петербургским «Зенитом». Это решение он принял достаточно быстро. Как так получилось, он рассказал журналистам «Матч ТВ».

Швед сообщил, что с ним связывались и другие команды, однако его тянуло к «Зениту», поэтому контракт с этим клубом он заключил примерно за пару дней. Новое место, делится баскетболист, ему нравится: в команде «отличная атмосфера», а тактика их тренера ему очень близка.

О переходе 36-летнего Шведа в команду Санкт-Петербурга стало известно 18 января. А первая игра с его участием состоялась спустя десять дней. В последние два года белгородец играл за команду Китая.

Напомним, что в 2023 году на Шведа напали неизвестные, в результате чего у него диагностировали черепно-мозговую травму. Одного из нападавших приговорили к трём годам лишения свободы, а двум другим удалось избежать правосудия.

После Китая в Санкт-Петербруг: баскетболист Швед теперь играет за «Зенит»
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#Александра Склярова#Спорт#Алексей Швед#Зенит#Санкт-петербург#Китай#Белгород#Баскетболист
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