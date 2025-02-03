«Награды, кубки не нужны»: что думает дублёр о дне, проектах и критике белгородцев?

«Правовая грамотность. Чтобы для них это было не просто нудное объяснение, а какая-то интересная форма. Чтобы было понимание, что хорошо, а что плохо. Потому что всегда преступность есть. Это, надо сказать, бич, с которыми надо бороться, лечить. Это в основном профилактика преступлений в связи с совершением их несовершеннолетними. Это проблема и беспризорности. Дети часто занимаются мошенничеством. Мы договорились с управлением, будем работать. Оно всё равно, конечно, ведётся, но не углублённо. У меня была такая мысль насчёт этого. Незнание не освобождает от ответственности. Чтобы человек понимал, что это совершать нельзя, то есть будет представлена ответственности за это. Чтобы человек сам себе задавал вопрос, а зачем это делать, это же вред и большие последствия для себя самого».