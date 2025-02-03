«Награды, кубки не нужны»: что думает дублёр о дне, проектах и критике белгородцев?

Posted 3 февраля, 13:42
Published 3 февраля, 13:42
Modified 3 февраля, 13:44
Updated 3 февраля, 13:44
В конце дня дублёры собрались, чтобы обсудить предложения и инициативы, которые они посчитали необходимыми для Белгородской области, после того, как побывали на местах министров, начальников управлений и т. п., а также лучше поняли обстановку в регионе. Кирилл отметил, что для них это был важный момент, так как участники смогли поделиться своими идеями и получить обратную связь от опытных чиновников.
«После совещания мы разрабатывали, точнее — отбирали идеи, которые были предложены нами после подведения итогов с губернатором, с министрами. И потом совместное фото на память», — делится воспоминаниями молодой белгородец с журналисткой Бел.Ру.
— Были ли от тебя какие-то предложения? Или это тоже тайна?
Кирилл предложил инициативу, направленную на правовое просвещение населения, что, как он посчитал, это может помочь снизить уровень преступности и повысить правовую грамотность:
«Это не тайна. Первый день, когда мы пришли, у нас была задача — разработать инициативу. Мы собирались на следующий день, около пяти часов вечера, в ЦМИ и работали над идеями сами. Отбирали лучшие идеи. Мною было предложено несколько, но не сошлись мнения с другими. Оно было направлено на правовую профилактику. Но я не расстроился, т. к. всё же проработал с управлением региональной безопасности. Кстати, там инициативу оценили».
— А что именно ты предлагал?
«Правовая грамотность. Чтобы для них это было не просто нудное объяснение, а какая-то интересная форма. Чтобы было понимание, что хорошо, а что плохо. Потому что всегда преступность есть. Это, надо сказать, бич, с которыми надо бороться, лечить. Это в основном профилактика преступлений в связи с совершением их несовершеннолетними. Это проблема и беспризорности. Дети часто занимаются мошенничеством. Мы договорились с управлением, будем работать. Оно всё равно, конечно, ведётся, но не углублённо. У меня была такая мысль насчёт этого. Незнание не освобождает от ответственности. Чтобы человек понимал, что это совершать нельзя, то есть будет представлена ответственности за это. Чтобы человек сам себе задавал вопрос, а зачем это делать, это же вред и большие последствия для себя самого».
— Кто запомнился тебе из дублёров? Кто показался наиболее инициативным?
«Все участники, каждый достоин. Я так не могу, все достойные были. Все хорошо поработали в своей области», — ответил белгородец после перебора воспоминаний с прошлой пятницы.
— Знаешь, кому планируют предложить работу в правительстве? Вячеслав Гладков говорил, что приготовили два места для дублёров.
«О, это предложение такое, как удочку закинули. Обсуждение будет, а пока мы, дублёры, сами не знаем. Есть у всех шанс», — говорит студент.
— Ты был бы рад, если бы тебе предложили место?
«Рад был бы. Но пока такого предложения мне не поступало. Если поступит, я готов его рассмотреть внимательно, с большой ответственностью. Это про должность любую, которую предложат. Регбезопасность, естественно, требует самоотверженности, проявление личных качеств, потому что нужно очень ответственно подходить к такому делу».
Кирилл Ковальский поделился своим мнением о программе. По его словам, она дала ему не только дополнительные знания о работе, но и некоторую уверенность в себе как в будущем профессионале. Кирилл считает, что такой опыт помогает развивать лидерские качества и способности к принятию решений, а также даёт возможность внести личный и реальный вклад в жизнь всех жителей Белгородской области:
«Я бы считал это социальным проектом, социальной возможностью проявить себя, чтобы получить непосредственный опыт, огроменный. Я не пожалел, даже несмотря на то, что пришлось не спать около полутора суток».
— Как ты к такому графику отнёсся?
«Это нормально. В рабочий момент везде такие издержки бывают, но это же работа. В принципе работа управления безопасности, считай, такая: каждый день недели, 24 на 7. Да. Я думаю, как вы так делаете? Это такое нежное дело для меня, конечно, но мне не привыкать. Я учился в заведении с этой направленностью. Мы сотрудничали непосредственно, где-то уже было несколько мероприятий, где нам по необходимости надо было вставать ночью. И встреча была в четыре часа. Для меня это нормально», — рассуждает дублёр.
— Ещё вопрос насчёт целей участвовать во всех этих мероприятиях.
«У меня такой принцип — меня не интересуют награды, вилки, ложки, плюшки, бумажки, кубки. Пользы и удовольствия я для себя не получаю. Кому-то это может быть просто приятно, для кого-то это может быть целью. Обесценивать это тоже нельзя. Но у меня цель — сделать что-то хорошее, полезное. Чтобы это был результат, чтобы ты какой-то след за себя оставил», — скромно проговорил парень в ответ нашей журналистке.
— Но всё-таки некоторые отнеслись с критикой к самому смыслу мероприятия. Тебя это как-то коснулось или повлияло на тебя?
Несмотря на положительные отзывы участников, программа дублёров столкнулась с критикой со стороны части жителей области. Однако Кирилл твёрдо заявил, что критика является неизбежной частью любой деятельности, поэтому важно воспринимать её конструктивно. Молодой человек убеждён, что подобные инициативы необходимы для «воспитания» нового поколения специалистов, которое придёт на место нынешнего.
«Возможно, может, коснулось и меня, но было некогда. Максимально. Но так, про критику… Я вижу только хорошее, а может, там было и плохое. Критика всегда уместна. Она и должна быть, потому что без критики непонятна эффективность твоей работы. Сложный момент. Люди, конечно, сейчас работают, но нужна будущая замена, ведь кого-то оставить вместо себя надо. Кого-то надо учить. Я считаю, что этот проект очень хороший. Он направлен непосредственно на возрождение кадров, потому что дефицит кадров есть и никуда не девается. Учить без практики — ничего хорошего», — рассуждает будущий специалист.
Белгородец считает, это основа для будущих изменений, где сегодняшняя молодёжь играет главную роль.
Что сказали тебе близкие, когда узнали, что всё-таки ты решился на «некоторую авантюру»?
«Я, конечно, держал в тайне каждый этап. Есть же поговорка: „Не говори ‚гоп‘, пока не перепрыгнешь“. Я как бы старался этого придерживаться. Когда близкие узнали, сказали, мол, молодец, гордимся. Такие слова поддержки были. Это неожиданность, да. Впечатление всё-таки положительное у них было», — делится Кирилл.
— Есть какие-то темы или слова, которые нужно услышать белгородцам?
«Я даже не знаю. Но точно нужно и самим задумываться о своей безопасности сейчас, потому что обстановка непростая. Личное внимание каждого жителя Белгородской области является прерогативой. Важно обратить на это внимание», — обратился он к белгородцам.