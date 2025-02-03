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Posted 3 февраля, 15:09

Published 3 февраля, 15:09

Modified 3 февраля, 15:11

Updated 3 февраля, 15:11

Пожар в селе Локня

Малолетние девочки погибли в горевшем доме под Белгородом

3 февраля 2025, 15:09
Фото: МЧС России по Белгородской области.. Пожар в селе Локня
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Пожар
Трагедия произошла в селе Локня. Одной девочке был один год, второй — три года.

В селе Локня Яковлевского округа Белгородской области произошёл пожар в двухэтажном доме. Погибли две девочки в возрасте одного и трёх лет. Сотрудники МЧС обнаружили тела детей при тушении огня.

Как выяснилось, за малышами присматривала бабушка, которая, оставив их на втором этаже, спустилась на первый. В этот момент начался пожар, который быстро распространился по дому, и женщина не успела вернуться, чтобы помочь детям.

Пожарные ликвидировали возгорание, охватившее площадь в 180 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

Сегодня в Шебекино в Белгородской области частный дом загорелся после удара ВСУ. Повреждения получили крыша, окна и забор, но пострадавших нет.

Частный дом белгородцев загорелся после удара ВСУ
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Напомним, что Белгородская область вошла в топ-10 регионов России по количеству пожаров в 2024 году, заняв девятое место. За 10 месяцев в регионе сгорело 40 575 гектаров земли, что составило 1,5% от общей площади области. Больше трети всех возгораний стали результатом атак ВСУ.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Дети#Погибшие#Белгород#Яковлевский горокруг
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