Малолетние девочки погибли в горевшем доме под Белгородом

Posted 3 февраля, 15:09
Published 3 февраля, 15:09
Modified 3 февраля, 15:11
Updated 3 февраля, 15:11
В селе Локня Яковлевского округа Белгородской области произошёл пожар в двухэтажном доме. Погибли две девочки в возрасте одного и трёх лет. Сотрудники МЧС обнаружили тела детей при тушении огня.
Как выяснилось, за малышами присматривала бабушка, которая, оставив их на втором этаже, спустилась на первый. В этот момент начался пожар, который быстро распространился по дому, и женщина не успела вернуться, чтобы помочь детям.
Пожарные ликвидировали возгорание, охватившее площадь в 180 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
Сегодня в Шебекино в Белгородской области частный дом загорелся после удара ВСУ. Повреждения получили крыша, окна и забор, но пострадавших нет.
Напомним, что Белгородская область вошла в топ-10 регионов России по количеству пожаров в 2024 году, заняв девятое место. За 10 месяцев в регионе сгорело 40 575 гектаров земли, что составило 1,5% от общей площади области. Больше трети всех возгораний стали результатом атак ВСУ.