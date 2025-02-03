Летняя сцена и дорожки из мраморной крошки: как изменится белгородский парк в Дубовом

Posted 3 февраля, 14:21
Published 3 февраля, 14:21
Modified 3 февраля, 14:23
Updated 3 февраля, 14:23
Местная администрация опубликовала на сайте госзакупок контракт на благоустройство парка «Под Дубом» в посёлке Дубовое. Ранее жители сами выбрали проект, по которому власти теперь планируют реконструировать парк. Теперь в общественном пространстве, помимо прочего, должна появиться большая летняя сцена для мероприятий.
Подрядчика определят 18 февраля. Он должен будет выполнить демонтажные и подготовительные работы, а затем обновить здесь тротуары, сделать дорожки из медовой мраморной крошки, оборудовать пандусы и металлические ограждения к ним, сделать новую входную группу.
Кроме того, строители должны будут организовать в парке новое наружное освещение — установить лампы с люминисцентными светильниками — и водосток, заменить люки, вручную восстановить озеленение газонов.
Для гостей пространства установят теневые навесы, скамейки, а к ним урны. Отдельно поставят две урны для собачников. В здании, которое находится «под дубом», дополнительно заменят двери и окна, а также покрасят фасад. На всё это власти потратят более 28 млн рублей.