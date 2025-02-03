Летняя сцена и дорожки из мраморной крошки: как изменится белгородский парк в Дубовом

Для гостей пространства установят теневые навесы, скамейки, а к ним урны. Отдельно поставят две урны для собачников. В здании, которое находится «под дубом», дополнительно заменят двери и окна, а также покрасят фасад. На всё это власти потратят более 28 млн рублей.