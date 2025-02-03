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Posted 3 февраля, 14:21

Published 3 февраля, 14:21

Modified 3 февраля, 14:23

Updated 3 февраля, 14:23

Парк «Под Дубом» реконструируют за 28 млн рублей

Летняя сцена и дорожки из мраморной крошки: как изменится белгородский парк в Дубовом

3 февраля 2025, 14:21
Фото: Администрация Белгородского района.

Парк «Под Дубом» реконструируют за 28 млн рублей

Сюжет
Благоустройство
Районные власти объявили масштабный тендер на благоустройство парка. Что здесь изменят?

Местная администрация опубликовала на сайте госзакупок контракт на благоустройство парка «Под Дубом» в посёлке Дубовое. Ранее жители сами выбрали проект, по которому власти теперь планируют реконструировать парк. Теперь в общественном пространстве, помимо прочего, должна появиться большая летняя сцена для мероприятий.

Подрядчика определят 18 февраля. Он должен будет выполнить демонтажные и подготовительные работы, а затем обновить здесь тротуары, сделать дорожки из медовой мраморной крошки, оборудовать пандусы и металлические ограждения к ним, сделать новую входную группу.

Кроме того, строители должны будут организовать в парке новое наружное освещение — установить лампы с люминисцентными светильниками — и водосток, заменить люки, вручную восстановить озеленение газонов.

Для гостей пространства установят теневые навесы, скамейки, а к ним урны. Отдельно поставят две урны для собачников. В здании, которое находится «под дубом», дополнительно заменят двери и окна, а также покрасят фасад. На всё это власти потратят более 28 млн рублей.

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#Валерия Колесникова#Белгородский район#Благоустройство#Дубовое#Реконструкция#Госзакупки#Белгород#Парк Под Дубом
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