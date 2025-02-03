bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 13:36

Published 3 февраля, 13:36

Modified 3 февраля, 13:38

Updated 3 февраля, 13:38

Владимир Базаров

Куда уходит Базаров? Появились первые слухи о новом месте работы чиновника

3 февраля 2025, 13:36
Фото: страница Владимира Базарова в ВК. Владимир Базаров

Базаров может перейти на работу в Курскую область

Сюжет
Кадровые перестановки
Кто займёт его место в белгородском правительстве, до сих пор не известно.

Утром понедельника, 3 февраля, белгородцам сообщили об уходе из областного правительства замгубернатора по строительству и транспорту Владимира Базарова. Однако его новое место работы не озвучил ни сам чиновник, ни губернатор Вячеслав Гладков.

Telegram-канал «Белгород. Инсайды» пишет, что Базаров якобы может перейти на работу в соседний регион — в Курскую область. Предполагается, что там он будет курировать ту же отрасль, что и в Белгородской области.

О том, откуда пришёл Базаров и чем он запомнится белгородцам, редакция Бел.Ру писала здесь.

Чем запомнится ушедший из белгородского правительства Владимир Базаров?
Узнать подробнее
Читайте также:
Чиновников сократят по всей стране, но не в Белгородской области?Генпрокуратура требует взыскать 3,2 млрд с бывших курских чиновниковНе только чиновники: в «Барс-Белгород» ушёл главврач одной из больниц
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Кадровые перестановки#Белгород#Владимир Базаров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика