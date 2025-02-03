Куда уходит Базаров? Появились первые слухи о новом месте работы чиновника

Posted 3 февраля, 13:36
Published 3 февраля, 13:36
Modified 3 февраля, 13:38
Updated 3 февраля, 13:38
Утром понедельника, 3 февраля, белгородцам сообщили об уходе из областного правительства замгубернатора по строительству и транспорту Владимира Базарова. Однако его новое место работы не озвучил ни сам чиновник, ни губернатор Вячеслав Гладков.
Telegram-канал «Белгород. Инсайды» пишет, что Базаров якобы может перейти на работу в соседний регион — в Курскую область. Предполагается, что там он будет курировать ту же отрасль, что и в Белгородской области.