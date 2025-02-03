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Posted 3 февраля, 08:44

Published 3 февраля, 08:44

Modified 3 февраля, 08:46

Updated 3 февраля, 08:46

Саранча белгородцам не грозит, а вот грызуны — возможно

Какие угрозы существуют для Белгородской области из-за тёплой зимы?

3 февраля 2025, 08:44
Фото: Изображение Midjourney. Саранча белгородцам не грозит, а вот грызуны — возможно

Из-за аномально тёплой зимы белгородцев могут «атаковать» грызуны и мотыльки

Из-за необычайно тёплого зимнего сезона в некоторых регионах ожидается нашествие саранчи. Есть ли такая угроза для белгородцев, выяснили «Известия».

Тёплая погода зимой негативно сказывается не только на растениях, но и на животных. Из-за потепления число сельскохозяйственных вредителей может значительно вырасти. Среди них может оказаться и саранча — её «набеги» пророчат 21 региону.

Однако белгородцам следует ждать совсем другую угрозу — нашествие луговых мотыльков. Эти насекомые могут «атаковать» не только Белгородскую область, но и ещё 15 регионов.

В Белгородскую область, как и в 18 других регионов, могут наведаться и мышевидные грызуны.

Напомним, что весной 2024 года в Белгородской области вводили режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков, а осенью — из-за засухи. Белгородцам также объясняли, какие последствия могут коснуться урожая.

Урожаю достанется: режим ЧС ввели в Белгородской области из-за засухи
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#Грызуны#Саранча#Мотыльки
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