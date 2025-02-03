Какие угрозы существуют для Белгородской области из-за тёплой зимы?

Posted 3 февраля, 08:44
Published 3 февраля, 08:44
Modified 3 февраля, 08:46
Updated 3 февраля, 08:46
Тёплая погода зимой негативно сказывается не только на растениях, но и на животных. Из-за потепления число сельскохозяйственных вредителей может значительно вырасти. Среди них может оказаться и саранча — её «набеги» пророчат 21 региону.
Однако белгородцам следует ждать совсем другую угрозу — нашествие луговых мотыльков. Эти насекомые могут «атаковать» не только Белгородскую область, но и ещё 15 регионов.
В Белгородскую область, как и в 18 других регионов, могут наведаться и мышевидные грызуны.
Напомним, что весной 2024 года в Белгородской области вводили режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков, а осенью — из-за засухи. Белгородцам также объясняли, какие последствия могут коснуться урожая.