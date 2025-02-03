Известна предварительная причина госпитализации белгородских детей в Ставрополье

Posted 3 февраля, 06:22
Published 3 февраля, 06:22
Modified 3 февраля, 06:24
Updated 3 февраля, 06:24
По информации регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, за 2 февраля в больницу поступило ещё четверо детей с признаками острой кишечной инфекции. У них состояние лёгкой и средней степени тяжести. Жизни детей ничего не угрожает. О причинах возникновении подобной ситуации пока неизвестно. На месте разбирался Роспотребнадзор.
Первый замминистра образования области Андрей Мухартов отметил, что, по информации от заместителя министра спорта, на сегодня 12 детей госпитализированы. По предварительной информации, у детей острая кишечная и норовирусные инфекции. Все спортсмены под присмотром.
Напомним, дети из Шебекино находились в Ессентуках в Академии спорта.