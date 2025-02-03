Известна предварительная причина госпитализации белгородских детей в Ставрополье

По информации регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, за 2 февраля в больницу поступило ещё четверо детей с признаками острой кишечной инфекции. У них состояние лёгкой и средней степени тяжести. Жизни детей ничего не угрожает. О причинах возникновении подобной ситуации пока неизвестно. На месте разбирался Роспотребнадзор.