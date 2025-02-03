bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 06:22

Published 3 февраля, 06:22

Modified 3 февраля, 06:24

Updated 3 февраля, 06:24

Известна предварительная причина госпитализации белгородских детей в Ставрополье

Известна предварительная причина госпитализации белгородских детей в Ставрополье

3 февраля 2025, 06:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Всего в больницу попали 12 юных спортсменов. Как ранее стало известно, это дети из Шебекино.

По информации регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, за 2 февраля в больницу поступило ещё четверо детей с признаками острой кишечной инфекции. У них состояние лёгкой и средней степени тяжести. Жизни детей ничего не угрожает. О причинах возникновении подобной ситуации пока неизвестно. На месте разбирался Роспотребнадзор.

Первый замминистра образования области Андрей Мухартов отметил, что, по информации от заместителя министра спорта, на сегодня 12 детей госпитализированы. По предварительной информации, у детей острая кишечная и норовирусные инфекции. Все спортсмены под присмотром.

Напомним, дети из Шебекино находились в Ессентуках в Академии спорта.

За день ранены 8 белгородцев, а 2 погибли: в больницу обратился ещё один пострадавший
Узнать подробнее
Читайте также:
Гибель белгородцев из-за атак дронов и юные шебекинцы в больнице: итоги 2 февраляПострадавшая из-за атаки БПЛА под Белгородом скончалась в больницеМужчина с минно-взрывной травмой спустя сутки после взрыва пришёл в больницу
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Спорт#Дети#Шебекино#Острая кишечная инфекция#Госпитализация#Белгород#Ставрополье#Норовирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика