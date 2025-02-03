Грипп и ОРВИ в Белгородской области: стоит ли беспокоиться?

Как обстановка с сезонными болезнями в Белгородской области? По данным Минздрава, с 20 по 26 января в регионе было 7544 заболевших, что на 30% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Среди взрослых роста заболеваемости особо нет, однако с детьми ситуация совсем другая. За неделю количество болеющих несовершеннолетних увеличилось на больше чем 50%, с 2,8 тыс. на третьей неделе 2025 года до 4,3 тыс. на четвертой. Среди госпитализированных тоже больше детей. Сейчас в больницах 120 несовершеннолетних с простудными заболеваниями и 51 взрослый.