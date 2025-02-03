Грипп и ОРВИ в Белгородской области: стоит ли беспокоиться?

Posted 3 февраля, 08:08
Published 3 февраля, 08:08
Modified 3 февраля, 13:50
Updated 3 февраля, 13:50
Как обстановка с сезонными болезнями в Белгородской области? По данным Минздрава, с 20 по 26 января в регионе было 7544 заболевших, что на 30% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Среди взрослых роста заболеваемости особо нет, однако с детьми ситуация совсем другая. За неделю количество болеющих несовершеннолетних увеличилось на больше чем 50%, с 2,8 тыс. на третьей неделе 2025 года до 4,3 тыс. на четвертой. Среди госпитализированных тоже больше детей. Сейчас в больницах 120 несовершеннолетних с простудными заболеваниями и 51 взрослый.
Также в области зафиксировали 104 случая заражения гриппом, из них 53 детей и 51 взрослый. Госпитализировали 73 человека. Неделей ранее было всего 19 заболевших гриппом.
С ОРВИ больше всего болеющих в Борисовском районе, Яковлевском округе, Белгороде и Старом Осколе. По гриппу «лидируют» также Борисовский район, Новооскольский и Яковлевский округа.
Сейчас масочные режимы действуют в некоторых медучреждениях.В учебных, культурных и спортивных учреждениях усилят контроль за состоянием посетителей. При проявлении каких-либо симптомов заболеваний у детей будут измерять температуру и отправлять домой.