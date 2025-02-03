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Posted 3 февраля, 08:01

Published 3 февраля, 08:01

Modified 3 февраля, 13:20

Updated 3 февраля, 13:20

Гладков оценил Белгород как очень грязный город

«Город превращается в помойку»: Гладков высказался о грязных дорогах в Белгороде

3 февраля 2025, 08:01
Фото: Изображение Midjourney.

Гладков оценил Белгород как очень грязный город

Сюжет
Дороги
Грязь на дорогах наблюдается не только в областном центре, но и в других районах области. Её будут убирать.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, из-за отсутствия снега и большого количества влаги стекает грязь и города превращаются в замусоренные территории.

Понимаю, тяжёлая ситуация из-за приграничья. Военная техника, большегрузы выносят чернозём и растаскивают по дорогам. В большинстве случаев физически это убрать невозможно. Давайте определимся, где невозможно убрать, чтобы не требовать это от глав. Подсохнет, ситуация изменится в лучшую сторону, будем убирать, чтобы не подвергать опасности дорожников. Но нельзя допускать подобные ситуации в Белгороде, Строителе и т. д. Посмотрите, что происходит на проезжей части, работы не проводятся.
Вячеслав Гладков

При этом губернатор отметил, что грязь не нужно убирать поливомоечными машинами.

Если будут перепады температуры, мы убьём асфальт. Но не работать коммунальной технике — это неправильно. Область грязная. Уважаемые главы, это ваша зона ответственности. Белгород — крайне грязный. Валентин Валентинович (Демидов — прим.ред.), вы говорили, что шесть машин работает. Не работает. Посмотрите, город превращается в помойку. Выводите технику и убирайте город.
Вячеслав Гладков

Об объёме выполненных работ главы доложат во время следующего оперсовещания.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Уборка#Асфальт#Дороги#Проблемы#Грязь#Белгород#Вячеслав Гладков#Коммунальная техника#Приграничье
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