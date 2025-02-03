ФОМС: Кредиторская задолженность организаций системы ОМС сократилась почти на 5 млрд

Финансовые ресурсы для уплаты долгов есть, и, более того, они постоянно растут, отметила она. ФОМС каждый месяц собирает данные и следит за всеми отклонениями. Число регионов с задолженностью уменьшилось с 49 до 39, в 21 регионе долги сокращены, а в 14 полностью ликвидированы, подчеркнула заместитель председателя фонда. Тем не менее остаются регионы, где долги не только не снижаются, но и растут, добавила Соколова.