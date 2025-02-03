ФОМС: Кредиторская задолженность организаций системы ОМС сократилась почти на 5 млрд

Posted 3 февраля, 10:39
Published 3 февраля, 10:39
Modified 3 февраля, 10:39
Updated 3 февраля, 10:39
Как отметила Соколова, этих результатов удалось достичь благодаря усиленному надзору за расходами медучреждений со стороны ФОМС. Об этом пишет ria.ru.
Финансовые ресурсы для уплаты долгов есть, и, более того, они постоянно растут, отметила она. ФОМС каждый месяц собирает данные и следит за всеми отклонениями. Число регионов с задолженностью уменьшилось с 49 до 39, в 21 регионе долги сокращены, а в 14 полностью ликвидированы, подчеркнула заместитель председателя фонда. Тем не менее остаются регионы, где долги не только не снижаются, но и растут, добавила Соколова.
Если задолженность остается на прежнем уровне или увеличивается, необходимо пересмотреть план работы. Долги возникают в тех регионах, где не выполняются утвержденные объемы медицинской помощи. Поэтому ФОМС совместно с региональными органами здравоохранения и территориальными фондами ОМС продолжит мониторить ситуацию и принимать меры по ликвидации долгов.
На 2025 год бюджетные расходы ФОМС запланированы на уровне 4,5 триллиона рублей, из которых более 80% составляют субвенции. Для выполнения базовой программы ОМС в следующем году планируется направить в регионы субвенции в объеме 3,6 триллиона рублей, что подразумевает значительный прирост на 16,7%. За три года объем субвенций увеличится на 1,1 триллиона рублей, что составляет почти 35%.