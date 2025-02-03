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Posted 3 февраля, 10:39

Published 3 февраля, 10:39

Modified 3 февраля, 10:39

Updated 3 февраля, 10:39

ФОМС: Кредиторская задолженность организаций системы ОМС сократилась почти на 5 млрд

ФОМС: Кредиторская задолженность организаций системы ОМС сократилась почти на 5 млрд

3 февраля 2025, 10:39
Фото: 1MI.
Задолженность медицинских учреждений, работающих в рамках системы ОМС, была сокращена почти на пять миллиардов рублей в течение 2024 года. К 1 января 2025 года она достигла отметки 12,3 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова.

Как отметила Соколова, этих результатов удалось достичь благодаря усиленному надзору за расходами медучреждений со стороны ФОМС. Об этом пишет ria.ru.

Финансовые ресурсы для уплаты долгов есть, и, более того, они постоянно растут, отметила она. ФОМС каждый месяц собирает данные и следит за всеми отклонениями. Число регионов с задолженностью уменьшилось с 49 до 39, в 21 регионе долги сокращены, а в 14 полностью ликвидированы, подчеркнула заместитель председателя фонда. Тем не менее остаются регионы, где долги не только не снижаются, но и растут, добавила Соколова.

Если задолженность остается на прежнем уровне или увеличивается, необходимо пересмотреть план работы. Долги возникают в тех регионах, где не выполняются утвержденные объемы медицинской помощи. Поэтому ФОМС совместно с региональными органами здравоохранения и территориальными фондами ОМС продолжит мониторить ситуацию и принимать меры по ликвидации долгов.

На 2025 год бюджетные расходы ФОМС запланированы на уровне 4,5 триллиона рублей, из которых более 80% составляют субвенции. Для выполнения базовой программы ОМС в следующем году планируется направить в регионы субвенции в объеме 3,6 триллиона рублей, что подразумевает значительный прирост на 16,7%. За три года объем субвенций увеличится на 1,1 триллиона рублей, что составляет почти 35%.

#Общество
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