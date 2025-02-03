Дублёр Гладкова предложила оказывать психологическую помощь детям с помощью чат-бота

Posted 3 февраля, 07:39
Published 3 февраля, 07:39
Modified 3 февраля, 07:41
Updated 3 февраля, 07:41
25 января в Белгородской области прошёл день дублёра. Студенты получили возможность занять на день должности в правительстве региона, замещая сотрудников. Так, дублёром губернатора стала Елизавета Бахмудова, которая учится на медицинском факультете, но решила попробовать себя в роли чиновника.
Также Вячеслав Гладков объявлял, что по окончанию дня молодые люди смогут предложить свои проекты, а лучшие из них вынесут на обсуждение на одном из оперсовещаний правительства. Сегодня Елизавета представила свой проект, который поддержали и над которым уже начали работу. Девушка предложила популяризировать использование QR-кодов в сфере образования.
В разработке проекта участвовало также ещё семь дублёров, одним из которых стал Кирилл Ковальский, с которым ранее пообщалась журналистка Бел.Ру.
Как заявила девушка, инициатива направлена на психологическую помощь детям и подросткам. Отсканировав код, ребёнок может перейти в информационный чат-бот, направленный в том числе и на правозащиту детей. Дублёр главы региона заявила, что одна из задач проекта — сокращений смертности среди возрастной группы 7-18 лет.
Сегодня также начнётся составление анкеты для проведения социологического исследования, чтобы выявить основные проблемы и вопросы, с которыми могут обратиться юные белгородцы, для более эффективной их отработки с помощью соответствующих скриптов бота.
Дорожная карта плана работ и доработок включает ещё 15 дополнительных пунктов. Отдельно, заявила Бахмудова, рассмотрят группы детей, которые проживают в приграничье, в городах, ПГТ, сёлах и деревнях.
Некоторые вопросы уже взяли во внимание: