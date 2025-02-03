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Posted 3 февраля, 07:39

Published 3 февраля, 07:39

Modified 3 февраля, 07:41

Updated 3 февраля, 07:41

Использование ботов в кибербезопасности и помощи подросткам

Дублёр Гладкова предложила оказывать психологическую помощь детям с помощью чат-бота

3 февраля 2025, 07:39
Фото: Изображение Midjourney. Использование ботов в кибербезопасности и помощи подросткам

В Белгородской области в работу взяли проект студента — дублёра губернатора

Сюжет
Дети
Студенты Белгородской области, ставшие дублёрами чиновников, разрабатывали проекты, которые оценивали в правительстве. О своём проекте рассказала «губернатор» Елизавета Бахмудова. Она решила обратить внимание на психологическую и правовую помощь белгородцам от 7 до 18 лет с помощью QR-кодов и бота.

25 января в Белгородской области прошёл день дублёра. Студенты получили возможность занять на день должности в правительстве региона, замещая сотрудников. Так, дублёром губернатора стала Елизавета Бахмудова, которая учится на медицинском факультете, но решила попробовать себя в роли чиновника.

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Также Вячеслав Гладков объявлял, что по окончанию дня молодые люди смогут предложить свои проекты, а лучшие из них вынесут на обсуждение на одном из оперсовещаний правительства. Сегодня Елизавета представила свой проект, который поддержали и над которым уже начали работу. Девушка предложила популяризировать использование QR-кодов в сфере образования.

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В разработке проекта участвовало также ещё семь дублёров, одним из которых стал Кирилл Ковальский, с которым ранее пообщалась журналистка Бел.Ру.

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Как заявила девушка, инициатива направлена на психологическую помощь детям и подросткам. Отсканировав код, ребёнок может перейти в информационный чат-бот, направленный в том числе и на правозащиту детей. Дублёр главы региона заявила, что одна из задач проекта — сокращений смертности среди возрастной группы 7-18 лет.

Сегодня также начнётся составление анкеты для проведения социологического исследования, чтобы выявить основные проблемы и вопросы, с которыми могут обратиться юные белгородцы, для более эффективной их отработки с помощью соответствующих скриптов бота.

Дорожная карта плана работ и доработок включает ещё 15 дополнительных пунктов. Отдельно, заявила Бахмудова, рассмотрят группы детей, которые проживают в приграничье, в городах, ПГТ, сёлах и деревнях.

Дорожная карта разработки чат-бота для психологической и правовой защиты белгородских детей и подростков
Дорожная карта разработки чат-бота для психологической и правовой защиты белгородских детей и подростков. Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Некоторые вопросы уже взяли во внимание:

  • отношения с родителями и другими детьми;
  • социальная адаптация;
  • неразделённая любовь;
  • проблемы самооценки и принятия себя;
  • трудности с самоопределением и проблемы в учёбе;
  • психологические и соматические заболевания;
  • кибер-безопасность;
  • зависимости;
  • смерть близкого;
  • проблемы детей участников СВО;
  • проживание с тяжелобольным родителем или другим законным представителем.
В белгородском приграничье займутся вопросом оказания психологической помощи детям
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