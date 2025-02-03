Дублёр Гладкова предложила оказывать психологическую помощь детям с помощью чат-бота

Также Вячеслав Гладков объявлял, что по окончанию дня молодые люди смогут предложить свои проекты, а лучшие из них вынесут на обсуждение на одном из оперсовещаний правительства. Сегодня Елизавета представила свой проект, который поддержали и над которым уже начали работу. Девушка предложила популяризировать использование QR-кодов в сфере образования.