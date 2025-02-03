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Posted 3 февраля, 09:10

Published 3 февраля, 09:10

Modified 3 февраля, 09:13

Updated 3 февраля, 09:13

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Дроны ударили по многоквартирному и частным домам белгородцев: есть ли пострадавшие?

3 февраля 2025, 09:10
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Сюжет
Приграничье
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области. Есть разрушения.

В селе Берёзовка Борисовского района дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление. Ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего повреждена крыша.

В селе Борисовка Волоконовского района FPV-дрон пробил кровлю и фронтон частного дома. В соседнем — выбиты окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал. В настоящее время уточняется информация о последствиях.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на мусоровоз 2 февраля пострадала женщина-грузчица. Она сломала ногу, пытаясь выбраться из повреждённой машины. Сейчас женщина в больнице.

Власти предложили использовать охрану отряда «Барс-Белгород» для защиты техники.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Волоконовский район#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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