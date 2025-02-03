Дроны ударили по многоквартирному и частным домам белгородцев: есть ли пострадавшие?

Posted 3 февраля, 09:10
Published 3 февраля, 09:10
Modified 3 февраля, 09:13
Updated 3 февраля, 09:13
В селе Берёзовка Борисовского района дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление. Ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего повреждена крыша.
В селе Борисовка Волоконовского района FPV-дрон пробил кровлю и фронтон частного дома. В соседнем — выбиты окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал. В настоящее время уточняется информация о последствиях.
В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на мусоровоз 2 февраля пострадала женщина-грузчица. Она сломала ногу, пытаясь выбраться из повреждённой машины. Сейчас женщина в больнице.
Власти предложили использовать охрану отряда «Барс-Белгород» для защиты техники.