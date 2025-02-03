Число пострадавших при атаке под Белгородом увеличилось

Posted 3 февраля, 14:29
Published 3 февраля, 14:29
Modified 3 февраля, 14:31
Updated 3 февраля, 14:31
ВСУ нанесли очередной удар по белгородскому приграничью. Ощутимые потери понесли жители хутора Церковный в Белгородском районе, где из-за сброса взрывчатки с беспилотника пострадал ещё один человек.
Раненый мужчина стал третьим пострадавшим — его пришлось госпитализировать в горбольницу № 2 Белгорода. У него диагностировали различные осколочные ранения.
Двоих ранее пострадавших жителей также увезли на лечение в областной центр.
Не обошлось и без новых атак: в Волоконовском районе один дрон атаковал припаркованный на стоянке автомобиль с прицепом, а вследствие артобстрела в двух жилых домах выявили различные повреждения.
В Борисовском районе из-за удара БПЛА выбило лобовое стекло одной машины, а в Шебекинском округа из-за атаки FPV-дрона разрушения получил частный дом.