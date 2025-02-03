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Posted 3 февраля, 14:29

Published 3 февраля, 14:29

Modified 3 февраля, 14:31

Updated 3 февраля, 14:31

Последствия атак ВСУ

Число пострадавших при атаке под Белгородом увеличилось

3 февраля 2025, 14:29
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атак ВСУ
Сюжет
СВО
Белгородскую область продолжают атаковать со стороны сопредельного государства. Увеличилось количество раненых, появились новые разрушения.

ВСУ нанесли очередной удар по белгородскому приграничью. Ощутимые потери понесли жители хутора Церковный в Белгородском районе, где из-за сброса взрывчатки с беспилотника пострадал ещё один человек.

Раненый мужчина стал третьим пострадавшим — его пришлось госпитализировать в горбольницу № 2 Белгорода. У него диагностировали различные осколочные ранения.

Двоих ранее пострадавших жителей также увезли на лечение в областной центр.

Ранены двое: стало известно, что произошло под Белгородом
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Не обошлось и без новых атак: в Волоконовском районе один дрон атаковал припаркованный на стоянке автомобиль с прицепом, а вследствие артобстрела в двух жилых домах выявили различные повреждения.

В Борисовском районе из-за удара БПЛА выбило лобовое стекло одной машины, а в Шебекинском округа из-за атаки FPV-дрона разрушения получил частный дом.

Последствия атак ВСУ
Последствия атак ВСУ
Последствия атак ВСУ
Последствия атак ВСУ. Фото: страница Вячеслава Гладкова
Частный дом белгородцев загорелся после удара ВСУ
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