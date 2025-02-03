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Posted 3 февраля, 11:07

Published 3 февраля, 11:07

Modified 3 февраля, 11:07

Updated 3 февраля, 11:07

Владимир Базаров

Чем запомнится ушедший из белгородского правительства Владимир Базаров?

3 февраля 2025, 11:07
Фото: страница Владимира Базарова. Владимир Базаров

Замгубернатора Базаров покинул правительство Белгородской области

Сюжет
Чиновники
В первый понедельник февраля белгородцы узнали, что замгубернатора Владимир Базаров переходит на новое место работы. Чем чиновник запомнится в регионе?

Когда и откуда перешёл на работу в Белгородскую область, на каких должностях работал?

Владимир Базаров начал работать в Белгородской области ещё в 2020 году: сначала в роли советника врио губернатора, а спустя год в качестве и. о. замгубернатора — начальника департамента строительства и транспорта региона. Вплоть до увольнения он официально являлся вице-губернатором, курирующим строительство и транспорт.

До приграничного региона Базаров работал в правительстве Севастополя, где был заместителем губернатора. Ещё раньше — в администрации Сургута.

Где на этот раз «осядет» чиновник, пока не известно: губернатор Вячеслав Гладков эту информацию не озвучил, но отметил, что сделать это в ближайшее время сможет сам Базаров. При этом регион может и дальше сотрудничать с экс-замом: губернатор рассказал о совместных проектах, которые можно будет осуществить.

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История с ковидными госпиталями

Во время коронавирусной пандемии Базаров курировал строительство двух (как изначально предполагалось — быстровозводимых) ковидных госпиталей. К работам приступили в октябре 2021 года.

Изначально планировалось построить новые медучреждения в регионе так же быстро, как это сделали в Башкирии, где рабочим понадобилось всего 55 дней, однако в приграничном регионе последовать их примеру не смогли. Базаров объяснял задержки тем, что у Башкирии уже были планы и материалы для строительства, а в Белгородской области — нет. Тем не менее, по утверждению чиновника, работы велись качественно и быстро.

Однако быстро возвести инфекционные центры не получилось. Один из них — в Терновке — официально открыли только летом 2022 года, а второй, в Старооскольском горокруге, — в феврале 2023 года.

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Как комментировал историю с троллейбусами и ЕТК?

В 2021 году в Белгороде случился скандал с участием экс-главы ЕТК: Алексея Попова арестовали по подозрению во взятке в размере 900 тысяч рублей. Тогда сообщалось, что к Попову возникли претензии за период его работы в Сургуте.

Тогда Базаров, курировавший сферу транспорта, удивился такой новости: он заявил, что перед приёмом на работу Попова проверяли и никаких претензий к нему не возникало.

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Комментировал Базаров и возможность сохранения троллейбусов в Белгороде. Он отмечал, что из всех поездок на троллейбусы приходится всего 4%, а изношенность инфраструктуры настолько велика, что для её сохранности нужно потратить 8 млрд рублей. По оценке властей, два маршрута, по которым курсировали 23 троллейбуса, таких трат не стоили.

Однако уже в начале 2024 года в правительстве вновь заговорили о возвращении электротранспорта в регион: вместо троллейбусов белгородцам могли привезти электробусы «Генерал». Тем не менее пока что этого так и не произошло.

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58 рублей — реальная стоимость проезда?

С 1 февраля 2025 года в Белгороде и Белгородском районе повысилась стоимость проезда в автобусах: 25 рублей по карте и 30 — по наличке.

О необходимости повышения тарифа говорил и Владимир Базаров. Более того, по его словам, фактическая стоимость поездки достигает 58 рублей. Такие оценки вызвали бурное обсуждение в Сети.

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Тайная служба в «Барсе» и другое

Ещё в 2021 году Владимир Базаров вместе с другими чиновниками отчитывался о своих доходах. За тот год сумма составила 1,8 млн рублей. Тогда в его собственности находилась квартира площадью 77 «квадратов» и Toyota Camry.

А в минувшем году чиновник попал в топ-100 влиятельных людей Белгородской области, заняв девятое место. Список представила редакция Бел.Ру.

Непосредственно перед своим увольнением чиновник вернулся из батальона «Барс», где «тайно» отслужил какое-то время. По возвращении Гладков вручил ему именную награду и фотографию со службы.

Базаров, как и несколько других чиновников, решил тайно отслужить в отряде «Барс-Белгород»
Базаров, как и несколько других чиновников, решил тайно отслужить в отряде «Барс-Белгород». Фото: страница Владимира Базарова

Добавим, что в конце декабря белгородское правительство покинул и первый замгубернатора Дмитрий Гладский. Причина неизвестна, но она, заверяет Гладков, уважительная и радостная.

Чем в регионе запомнился Гладский, читайте здесь.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Правительство#Увольнение#Чиновники#Кадровые перестановки#Белгород#Владимир Базаров#Замгубернатора
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