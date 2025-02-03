Чем запомнится ушедший из белгородского правительства Владимир Базаров?

Изначально планировалось построить новые медучреждения в регионе так же быстро, как это сделали в Башкирии, где рабочим понадобилось всего 55 дней, однако в приграничном регионе последовать их примеру не смогли. Базаров объяснял задержки тем, что у Башкирии уже были планы и материалы для строительства, а в Белгородской области — нет. Тем не менее, по утверждению чиновника, работы велись качественно и быстро.