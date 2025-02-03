Чем закончилось дело о ДТП с автобусом, в котором везли сотрудников «Мираторга»?

А в 2024 году в Белгородской области зарегистрировали 1170 ДТП, в которых погибли 177 человек, а 1562 получили травмы. Основные причины аварий — превышение скорости, нарушения правил проезда, ошибки пешеходов и выезды на встречку. Наиболее опасными видами аварий остаются столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги.