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Posted 3 февраля, 10:09

Published 3 февраля, 10:09

Modified 3 февраля, 10:09

Updated 3 февраля, 10:09

Смертельное ДТП произошло в Корочанском районе

Чем закончилось дело о ДТП с автобусом, в котором везли сотрудников «Мираторга»?

3 февраля 2025, 10:09
Фото: «МВД Медиа». Смертельное ДТП произошло в Корочанском районе

Приговор по громкому смертельному ДТП с автобусом под Белгородом не изменили

Сюжет
Смертельное ДТП
В 2023 году микроавтобус столкнулся с КамАЗом, погибли люди. Водитель автобуса настаивал на неисправности транспорта, но его аргументы суд вновь не убедили.

В конце октября 2023 года водитель из Губкина, не имея необходимого водительского удостоверения, перевозил пассажиров в микроавтобусе без ремней безопасности. На дороге Короча — Губкин — граница Курской области автобус столкнулся с КамАЗом, который стоял на полосе разгона для устранения неисправностей.

В микроавтобусе перевозили сотрудников «Мираторга» («СК „Короча“»). Два человека погибли, один получил тяжёлые травмы. После происшествия виновник скрылся, но его быстро нашли.

Корочанский суд осенью 2024 года приговорил водителя к 11 годам лишения свободы, также ему запретили заниматься работой, связанной с управлением транспортом, на 2,5 года.

Подсудимый обжаловал решение, утверждая, что причиной аварии стали неисправности в транспортном средстве, но эти доводы не нашли подтверждения. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

По данным rusdtp.ru, за 2023 год в Белгородской области произошло 1124 ДТП. В них погибло 136 людей, 1429 пострадало.

А в 2024 году в Белгородской области зарегистрировали 1170 ДТП, в которых погибли 177 человек, а 1562 получили травмы. Основные причины аварий — превышение скорости, нарушения правил проезда, ошибки пешеходов и выезды на встречку. Наиболее опасными видами аварий остаются столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги.

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#Анна Селищева#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Короча#Мираторг#Аппеляция#Белгород#Смертельное ДТП
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