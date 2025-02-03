Чем закончилось дело о ДТП с автобусом, в котором везли сотрудников «Мираторга»?

Posted 3 февраля, 10:09
Published 3 февраля, 10:09
Modified 3 февраля, 10:09
Updated 3 февраля, 10:09
В конце октября 2023 года водитель из Губкина, не имея необходимого водительского удостоверения, перевозил пассажиров в микроавтобусе без ремней безопасности. На дороге Короча — Губкин — граница Курской области автобус столкнулся с КамАЗом, который стоял на полосе разгона для устранения неисправностей.
В микроавтобусе перевозили сотрудников «Мираторга» («СК „Короча“»). Два человека погибли, один получил тяжёлые травмы. После происшествия виновник скрылся, но его быстро нашли.
Корочанский суд осенью 2024 года приговорил водителя к 11 годам лишения свободы, также ему запретили заниматься работой, связанной с управлением транспортом, на 2,5 года.
Подсудимый обжаловал решение, утверждая, что причиной аварии стали неисправности в транспортном средстве, но эти доводы не нашли подтверждения. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.
По данным rusdtp.ru, за 2023 год в Белгородской области произошло 1124 ДТП. В них погибло 136 людей, 1429 пострадало.
А в 2024 году в Белгородской области зарегистрировали 1170 ДТП, в которых погибли 177 человек, а 1562 получили травмы. Основные причины аварий — превышение скорости, нарушения правил проезда, ошибки пешеходов и выезды на встречку. Наиболее опасными видами аварий остаются столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги.