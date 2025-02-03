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Posted 3 февраля, 17:08

Published 3 февраля, 17:08

Modified 3 февраля, 17:08

Updated 3 февраля, 17:08

Яйца тоже стоит добавить в рацион

Чем питаться в феврале, чтобы остаться здоровым?

3 февраля 2025, 17:08
Фото: Изображение Midjourney. Яйца тоже стоит добавить в рацион

В Роспотребнадзоре перечислили главные продукты февраля

Специалисты рассказали, какие продукты следует чаще употреблять в пищу в последний зимний месяц. Среди них оказалось много мяса и овощей.

В последний зимний месяц рекомендуется ввести в рацион больше продуктов, в которых есть следующие витамины:

  • витамин А поможет укрепить иммунитет, улучшить зрение и состояние кожи. Для этого в пищу стоит добавить молочные продукты, яйца, говяжью печень, рыбу, шпинат, томаты, перец, орехи;
  • витамин B улучшит метаболические процессы и подарит дополнительную энергию: крупы, рыба, нежирное мясо, печень, рис, гранат, семечки;
  • витамины Е и Д, а также омега-3 — они помогут восполнить в организме количество полиненасыщенных жирных кислот и минералов.
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#Александра Склярова#Россия#Еда#Февраль#Питание
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