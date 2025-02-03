Частный дом белгородцев загорелся после удара ВСУ

Posted 3 февраля, 11:31
Published 3 февраля, 11:31
Modified 3 февраля, 11:33
Updated 3 февраля, 11:33
Украинские военнослужащие вновь атаковали Белгородскую область. На этот раз под удар попал город Шебекино.
В городе повреждения получил частный дом: из-за удара в нём загорелась крыша, тушить которую приехали сотрудники МЧС. Возгорание уже удалось ликвидировать, однако в здании зафиксировали значительные разрушения.
Также взрывной волной выбило окна и повредило забор одного жилого дома, посекло легковушку.
По предварительной информации, вследствие удара обошлось без раненых местных жителей.
Добавим, что в результате вчерашних атак в регионе пострадали девять человек, включая 13-летнюю девочку, ещё одна женщина от полученных ран погибла.