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Posted 3 февраля, 11:31

Published 3 февраля, 11:31

Modified 3 февраля, 11:33

Updated 3 февраля, 11:33

Последствия атаки БПЛА в Шебекино

Частный дом белгородцев загорелся после удара ВСУ

3 февраля 2025, 11:31
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА в Шебекино

ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области

Сюжет
Пожар
Днём понедельника под ударом ВСУ оказался частный дом. О зафиксированном ущербе сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинские военнослужащие вновь атаковали Белгородскую область. На этот раз под удар попал город Шебекино.

В городе повреждения получил частный дом: из-за удара в нём загорелась крыша, тушить которую приехали сотрудники МЧС. Возгорание уже удалось ликвидировать, однако в здании зафиксировали значительные разрушения.

Также взрывной волной выбило окна и повредило забор одного жилого дома, посекло легковушку.

По предварительной информации, вследствие удара обошлось без раненых местных жителей.

Добавим, что в результате вчерашних атак в регионе пострадали девять человек, включая 13-летнюю девочку, ещё одна женщина от полученных ран погибла.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пожар#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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