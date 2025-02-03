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Posted 3 февраля, 08:43

Published 3 февраля, 08:43

Modified 3 февраля, 08:45

Updated 3 февраля, 08:45

Количество жалоб на мусор в Белгородской области снизилось в 5 раз

Бойцы «Барса-Белгород» помогут решить «мусорную проблему» в приграничье

3 февраля 2025, 08:43
Фото: 1MI.

Количество жалоб на мусор в Белгородской области снизилось в 5 раз

Сюжет
Мусор
На проблемы с вывозом мусора власти «налегли» в ноябре прошлого года. Как с ситуацией обстоят дела в текущем?

Одной из главных проблем 2024 года для Белгородской области стала проблема с вывозом ТКО. Её так и нарекли — «мусорная». Во дворах многоквартирных домов и в частном секторе образовывались настоящие свалки. После того, как ситуация стала критической, власти «схватились за голову».

В ноябре проблему начали решать, количество жалоб постепенно снизилось. На еженедельном совещании правительства вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк заявил, что сейчас «ситуация не только стабилизировалась, но и нормализовалась». Ежесуточно на линии выходят от 160 до 180 единиц техники, этого достаточно, чтобы избежать возникновения мусорных гор.

Сложной ситуация всё ещё остаётся в приграничье. Больше всего претензий поступает от жителей Белгородского района и Шебекинского округа. Причина всё та же — оперативная обстановка. Только в воскресенье, 2 февраля, ВСУ атаковали мусоровоз, из-за чего пострадала грузчица.

Довгалюк выразил надежду, что вывозить мусор из опасных территорий будет проще при поддержке бойцов отряда «Барс-Белгород». Такую инициативу выдвинули власти. Участники формирования должны будут охранять мусоровозы.

Отчёт по ситуации с мусором
Отчёт по ситуации с мусором
Отчёт по ситуации с мусором. Фото: правительство Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белгородский район#Мусор#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#Мусоровозы#Вывоз ТКО#Барс-Белгород
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