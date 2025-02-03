Бойцы «Барса-Белгород» помогут решить «мусорную проблему» в приграничье

Posted 3 февраля, 08:43
Published 3 февраля, 08:43
Modified 3 февраля, 08:45
Updated 3 февраля, 08:45
Одной из главных проблем 2024 года для Белгородской области стала проблема с вывозом ТКО. Её так и нарекли — «мусорная». Во дворах многоквартирных домов и в частном секторе образовывались настоящие свалки. После того, как ситуация стала критической, власти «схватились за голову».
В ноябре проблему начали решать, количество жалоб постепенно снизилось. На еженедельном совещании правительства вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк заявил, что сейчас «ситуация не только стабилизировалась, но и нормализовалась». Ежесуточно на линии выходят от 160 до 180 единиц техники, этого достаточно, чтобы избежать возникновения мусорных гор.
Сложной ситуация всё ещё остаётся в приграничье. Больше всего претензий поступает от жителей Белгородского района и Шебекинского округа. Причина всё та же — оперативная обстановка. Только в воскресенье, 2 февраля, ВСУ атаковали мусоровоз, из-за чего пострадала грузчица.
Довгалюк выразил надежду, что вывозить мусор из опасных территорий будет проще при поддержке бойцов отряда «Барс-Белгород». Такую инициативу выдвинули власти. Участники формирования должны будут охранять мусоровозы.