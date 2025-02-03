Бойцы «Барса-Белгород» помогут решить «мусорную проблему» в приграничье

Одной из главных проблем 2024 года для Белгородской области стала проблема с вывозом ТКО. Её так и нарекли — «мусорная». Во дворах многоквартирных домов и в частном секторе образовывались настоящие свалки. После того, как ситуация стала критической, власти «схватились за голову».