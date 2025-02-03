Белгородцы стали больше жаловаться на общественный транспорт

Posted 3 февраля, 07:31
Published 3 февраля, 07:31
Modified 3 февраля, 07:33
Updated 3 февраля, 07:33
Всего за прошедшую неделю от жителей региона поступило 149 обращений, которые касались общественного транспорта. Рост составил 44%. Среди жалоб: несоблюдение графика движения транспорта, содержание подвижного состава, некорректное поведение и нарушение ПДД водителями, оплата проезда, в том числе и рост стоимости.
Кроме этого, люди жаловались на изменение, отмену или добавление маршрутов. При этом по трём обращениям изменения невозможны из-за дорожных условий.
К примеру, как рассказал первый заместитель министра автомобильных дорог и транспорта области Андрей Рогов, невозможно осуществление левого поворота с улицы Есенина на улицу Щорса в Белгороде.
А ещё люди жаловались на нехватку автобусов. Отчасти подобная ситуация произошла из-за нехватки водителей.
Напомним, в Белгородской агломерации подорожал проезд. Теперь при оплате картой будет списываться 25 рублей. Если платить наличкой, стоимость проезда — 30 рублей.