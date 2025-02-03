Белгородцы стали больше жаловаться на общественный транспорт

Всего за прошедшую неделю от жителей региона поступило 149 обращений, которые касались общественного транспорта. Рост составил 44%. Среди жалоб: несоблюдение графика движения транспорта, содержание подвижного состава, некорректное поведение и нарушение ПДД водителями, оплата проезда, в том числе и рост стоимости.