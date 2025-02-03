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Posted 3 февраля, 07:31

Published 3 февраля, 07:31

Modified 3 февраля, 07:33

Updated 3 февраля, 07:33

Белгородцы стали больше жаловаться на общественный транспорт

Белгородцы стали больше жаловаться на общественный транспорт

3 февраля 2025, 07:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобусы
Обращения связаны не только с повышением оплаты проезда, но и с другими проблемами.

Всего за прошедшую неделю от жителей региона поступило 149 обращений, которые касались общественного транспорта. Рост составил 44%. Среди жалоб: несоблюдение графика движения транспорта, содержание подвижного состава, некорректное поведение и нарушение ПДД водителями, оплата проезда, в том числе и рост стоимости.

Кроме этого, люди жаловались на изменение, отмену или добавление маршрутов. При этом по трём обращениям изменения невозможны из-за дорожных условий.

К примеру, как рассказал первый заместитель министра автомобильных дорог и транспорта области Андрей Рогов, невозможно осуществление левого поворота с улицы Есенина на улицу Щорса в Белгороде.

А ещё люди жаловались на нехватку автобусов. Отчасти подобная ситуация произошла из-за нехватки водителей.

Напомним, в Белгородской агломерации подорожал проезд. Теперь при оплате картой будет списываться 25 рублей. Если платить наличкой, стоимость проезда — 30 рублей.

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#Кристина Семенчук#Водители#Автобусы#Общественный транспорт#Рост цен#Жалобы#Маршруты#Белгород#График движения
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