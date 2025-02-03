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Posted 3 февраля, 09:26

Published 3 февраля, 09:26

Modified 3 февраля, 09:26

Updated 3 февраля, 09:26

Установленные на обновлённом мосту смайлы

Белгородцам показали, как будет выглядеть обновлённый мост со смайлами вечером

3 февраля 2025, 09:26
Фото: «Фонарь». Установленные на обновлённом мосту смайлы

Смайлы на обновлённом мосту в Белгороде будут подсвечиваться

Сюжет
Фотофакт
На мосту со смайлами загорелся свет. Теперь освещать путь белгородцам будут в том числе сами «рожицы».

В Белгороде продолжаются ремонтные работы на мосту со смайлами. Накануне белгородцы заметили, что установленные на фонарных столбах «лица» подсвечиваются.

После ремонта их установили выше человеческого роста. Вероятно, чтобы избежать повреждений.

Отметим, что смайлы установили на мосту ещё в конце декабря, однако тогда власти заявляли, что их размещение ещё не окончательное. Кроме того, предполагалось, что на опоры могут добавить и новые «рожицы», которые начнут рисовать только весной.

Установленные на обновлённом мосту смайлы
Установленные на обновлённом мосту смайлы
Установленные на обновлённом мосту смайлы
Установленные на обновлённом мосту смайлы. Фото: «Фонарь»

Всего на ремонт моста власти выделили 53,8 млн рублей. Точная дата окончания работ не известна, но планируется завершить их уже в ближайшие полгода.

Нужно ещё подождать: что происходит с ремонтом моста со смайлами в Белгороде?
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#Александра Склярова#Город#Фотофакт#Новости Белгорода#Белгород#Мост со смайлами
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