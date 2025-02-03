Белгородцам показали, как будет выглядеть обновлённый мост со смайлами вечером

Posted 3 февраля, 09:26
Published 3 февраля, 09:26
Modified 3 февраля, 09:26
Updated 3 февраля, 09:26
В Белгороде продолжаются ремонтные работы на мосту со смайлами. Накануне белгородцы заметили, что установленные на фонарных столбах «лица» подсвечиваются.
После ремонта их установили выше человеческого роста. Вероятно, чтобы избежать повреждений.
Отметим, что смайлы установили на мосту ещё в конце декабря, однако тогда власти заявляли, что их размещение ещё не окончательное. Кроме того, предполагалось, что на опоры могут добавить и новые «рожицы», которые начнут рисовать только весной.
Всего на ремонт моста власти выделили 53,8 млн рублей. Точная дата окончания работ не известна, но планируется завершить их уже в ближайшие полгода.