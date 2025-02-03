Белгородца задержали с арсеналом боеприпасов и взрывчатых веществ

Ранее в Белгородской области осудили двух жителей за хранение и попытку сбыта взрывчатых веществ. В 2023 году они спрятали взрывные устройства в тайнике, рассчитывая на прибыль. УФСБ пресекло их действия, преступников приговорили к более 10 годам в колонии строгого режима.