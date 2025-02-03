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Posted 3 февраля, 15:47

Published 3 февраля, 15:47

Modified 3 февраля, 15:47

Updated 3 февраля, 15:47

Взрывчатка

Белгородца задержали с арсеналом боеприпасов и взрывчатых веществ

3 февраля 2025, 15:47
Фото: 1MI. Взрывчатка
Внимание силовиков привлёк житель Алексеевки.

В Белгородской области сотрудники УФСБ и УМВД задержали жителя города Алексеевки за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. В его доме нашли гранату РГМ, взрыватель, гранатомётный выстрел ВОГ-25 и четыре взрывателя иностранного производства. Эксперты подтвердили, что эти предметы можно использовать по назначению.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК России за незаконное хранение и приобретение взрывчатых веществ и устройств. Он может быть приговорён к пяти годам тюрьмы.

Ранее в Белгородской области осудили двух жителей за хранение и попытку сбыта взрывчатых веществ. В 2023 году они спрятали взрывные устройства в тайнике, рассчитывая на прибыль. УФСБ пресекло их действия, преступников приговорили к более 10 годам в колонии строгого режима.

Отметим, что в 2024 году в Белгородской области было изъято больше взрывчатки, чем в 2023-м. Правоохранительные органы изъяли 277 килограммов взрывчатых веществ, что на 100 кг больше по сравнению с прошлым годом.

Жителей белгородского приграничья осудили за хранение и попытку сбыта взрывчатки
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Алексеевка#Взрывчатка#Белгород
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