Белгородца задержали с арсеналом боеприпасов и взрывчатых веществ

Posted 3 февраля, 15:47
Published 3 февраля, 15:47
Modified 3 февраля, 15:47
Updated 3 февраля, 15:47
В Белгородской области сотрудники УФСБ и УМВД задержали жителя города Алексеевки за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. В его доме нашли гранату РГМ, взрыватель, гранатомётный выстрел ВОГ-25 и четыре взрывателя иностранного производства. Эксперты подтвердили, что эти предметы можно использовать по назначению.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК России за незаконное хранение и приобретение взрывчатых веществ и устройств. Он может быть приговорён к пяти годам тюрьмы.
Ранее в Белгородской области осудили двух жителей за хранение и попытку сбыта взрывчатых веществ. В 2023 году они спрятали взрывные устройства в тайнике, рассчитывая на прибыль. УФСБ пресекло их действия, преступников приговорили к более 10 годам в колонии строгого режима.
Отметим, что в 2024 году в Белгородской области было изъято больше взрывчатки, чем в 2023-м. Правоохранительные органы изъяли 277 килограммов взрывчатых веществ, что на 100 кг больше по сравнению с прошлым годом.