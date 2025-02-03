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Posted 3 февраля, 09:44

Published 3 февраля, 09:44

Modified 3 февраля, 09:46

Updated 3 февраля, 09:46

ЖК «Алые Паруса»

Белгородка могла пострадать в результате взрыва в Москве

3 февраля 2025, 09:44
Фото: Артем Геодакян. ТАСС. ЖК «Алые Паруса»
Сюжет
Взрыв
Сегодня в элитном московском ЖК произошёл взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, один погиб.

В жилом комплексе «Алые Паруса» на северо-западе Москвы 3 февраля произошло ЧП. Предположительно, взорвалось неустановленное устройство. Возможно, его принёс курьер.

От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. По данным оперативных служб, в результате происшествия погиб один человек, лицо которого сильно повреждено, его личность пока не установлена. Пострадали ещё четверо, их состояние оценивается как тяжёлое.

Среди пострадавших оказалась 44-летняя Дарья Карселадзе, предположительно, являющаяся жительницей Белгорода. Редакция Бел.Ру обнаружила, что зарегистрированное в Таврово ИП Карселадзе Дарья Дмитриевна занималось вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

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#Анна Селищева#Происшествия#Пострадавшие#Москва#Взрыв#Белгород
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