Белгородка могла пострадать в результате взрыва в Москве

Posted 3 февраля, 09:44
Published 3 февраля, 09:44
Modified 3 февраля, 09:46
Updated 3 февраля, 09:46
В жилом комплексе «Алые Паруса» на северо-западе Москвы 3 февраля произошло ЧП. Предположительно, взорвалось неустановленное устройство. Возможно, его принёс курьер.
От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. По данным оперативных служб, в результате происшествия погиб один человек, лицо которого сильно повреждено, его личность пока не установлена. Пострадали ещё четверо, их состояние оценивается как тяжёлое.
Среди пострадавших оказалась 44-летняя Дарья Карселадзе, предположительно, являющаяся жительницей Белгорода. Редакция Бел.Ру обнаружила, что зарегистрированное в Таврово ИП Карселадзе Дарья Дмитриевна занималось вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.