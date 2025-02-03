Белгородэнерго обеспечило электричеством 227 домов социально-незащищенных граждан

14 новостроек для сирот и других социально незащищенных жителей региона подключили в поселках Ракитное и Пролетарский, 25 — в городе Строитель, 16 — в селе Беловское Белгородского района. В Волоконовке к сетям подключили восемь домов, ключи новоселам от нового жилья в конце года вручил губернатор региона Вячеслав Гладков.