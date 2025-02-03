Белгородэнерго обеспечило электричеством 227 домов социально-незащищенных граждан

Posted 3 февраля, 09:30
Published 3 февраля, 09:30
Modified 3 февраля, 09:52
Updated 3 февраля, 09:52
Из них 91 дом — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 42 — для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, 94 новостройки — для переселенцев.
Максимальный объем работ выполнен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Яковлевском, Губкинском, Старооскольском, Валуйском и Грайворонском округах, Ракитянском, Корочанском и Волоконовском районах.
Для подключения социального жилья к электросетям энергетики выделили свыше 1 МВт мощности. Построили восемь километров линий электропередачи, установили несколько трансформаторных подстанций, все дома и квартиры оборудовали индивидуальными приборами учета электроэнергии.
В частности, в Белгородском районе обеспечено электроснабжение 46 домов для переселенцев в селах Таврово, Пушкарное, Ближняя Игуменка, Севрюково, поселках Разумное и Майский.
14 новостроек для сирот и других социально незащищенных жителей региона подключили в поселках Ракитное и Пролетарский, 25 — в городе Строитель, 16 — в селе Беловское Белгородского района. В Волоконовке к сетям подключили восемь домов, ключи новоселам от нового жилья в конце года вручил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Строительство социального жилья активными темпами идет на всей территории области. Задача энергетиков — своевременно подготовить сети и обеспечить дома надежным электроснабжением.