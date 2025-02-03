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Posted 3 февраля, 15:30

Published 3 февраля, 15:30

Modified 3 февраля, 15:30

Updated 3 февраля, 15:30

В белгородском правительстве — очередные изменения

Базаров ушёл, а Белгород превращается в «помойку»? Что произошло

3 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. В белгородском правительстве — очередные изменения
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Новости Белгорода
Ещё один замгубернатора покидает областное правительство, белгородка пострадала от взрыва в Москве, а Гладков раскритиковал грязные дороги.

Минус один замгубернатора

Заместитель губернатора, курировавший сферы строительства и транспорта, Владимир Базаров покидает свою должность. Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил Базарова за работу, однако подробности о новом месте работы не раскрыл.

Гладков отметил, что в будущем возможны совместные проекты, так как «страна одна». О том, куда именно перейдёт Базаров, в ближайшее время, вероятно, сообщит сам экс-замгубернатора.

Telegram-канал «Белгород. Инсайды» пишет, что Базаров якобы может перейти на работу в соседний регион — в Курскую область. Предполагается, что там он будет курировать ту же отрасль, что и в Белгородской области.

Базаров начал работать в Белгородской области в 2020 году. Он курировал строительство ковидных госпиталей и развитие транспортной инфраструктуры. Его деятельность часто становилась предметом обсуждения, особенно в контексте скандалов, связанных с транспортом и повышением стоимости проезда.

Базаров также запомнился как один из самых влиятельных чиновников региона, заняв девятое место в списке топ-100 влиятельных людей Белгородской области. Не менее интересным был и его секретный опыт службы в батальоне «Барс», за что он получил именную награду от губернатора.

Снова изменения: заместитель Гладкова переходит на новое место работы
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Белгородка пострадала от взрыва в Москве

Белгородка пострадала сегодня при взрыве в московском жилом комплексе «Алые Паруса». Дарья Карселадзе ранее переехала в столицу с мужем, спасаясь от обстрелов со стороны ВСУ. Семья покинула посёлок Таврово.

Во время взрыва Дарья по воле случая находилась в холле комплекса и получила ранение шеи и перелом голени. Она была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц.

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Не город, а «помойка»?

Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал грязь на дорогах Белгорода и заявил, что город превращается в «помойку». Он отметил, что загрязнение связано с отсутствием снега, большим количеством влаги и движением военной техники, которая выносит грязь на улицы.

Гладков подчеркнул, что коммунальная техника должна активно работать, а уборку не стоит проводить поливомоечными машинами, чтобы не повредить асфальт.

Губернатор потребовал от местных властей устранить проблему за неделю.

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