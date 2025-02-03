Базаров ушёл, а Белгород превращается в «помойку»? Что произошло

Posted 3 февраля, 15:30
Published 3 февраля, 15:30
Modified 3 февраля, 15:30
Updated 3 февраля, 15:30
Заместитель губернатора, курировавший сферы строительства и транспорта, Владимир Базаров покидает свою должность. Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил Базарова за работу, однако подробности о новом месте работы не раскрыл.
Гладков отметил, что в будущем возможны совместные проекты, так как «страна одна». О том, куда именно перейдёт Базаров, в ближайшее время, вероятно, сообщит сам экс-замгубернатора.
Telegram-канал «Белгород. Инсайды» пишет, что Базаров якобы может перейти на работу в соседний регион — в Курскую область. Предполагается, что там он будет курировать ту же отрасль, что и в Белгородской области.
Базаров начал работать в Белгородской области в 2020 году. Он курировал строительство ковидных госпиталей и развитие транспортной инфраструктуры. Его деятельность часто становилась предметом обсуждения, особенно в контексте скандалов, связанных с транспортом и повышением стоимости проезда.
Базаров также запомнился как один из самых влиятельных чиновников региона, заняв девятое место в списке топ-100 влиятельных людей Белгородской области. Не менее интересным был и его секретный опыт службы в батальоне «Барс», за что он получил именную награду от губернатора.
Белгородка пострадала сегодня при взрыве в московском жилом комплексе «Алые Паруса». Дарья Карселадзе ранее переехала в столицу с мужем, спасаясь от обстрелов со стороны ВСУ. Семья покинула посёлок Таврово.
Во время взрыва Дарья по воле случая находилась в холле комплекса и получила ранение шеи и перелом голени. Она была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц.
Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал грязь на дорогах Белгорода и заявил, что город превращается в «помойку». Он отметил, что загрязнение связано с отсутствием снега, большим количеством влаги и движением военной техники, которая выносит грязь на улицы.
Гладков подчеркнул, что коммунальная техника должна активно работать, а уборку не стоит проводить поливомоечными машинами, чтобы не повредить асфальт.
Губернатор потребовал от местных властей устранить проблему за неделю.