448 тысяч белгородцев в феврале получат доплаты. О чём речь?

Posted 3 февраля, 10:46
Published 3 февраля, 10:46
Modified 3 февраля, 10:46
Updated 3 февраля, 10:46
В феврале 2025 года 448 тысяч пенсионеров в Белгородской области, включая 65 тысяч работающих, получат выплаты, которые ранее решили проиндексировать на 9,5%.
В январе страховые пенсии уже проиндексировали на 7,3% в рамках прогнозной инфляции. Однако с февраля пенсионерам проведут дополнительную корректировку, увеличив выплаты до уровня фактической инфляции, которая составила 9,5%.
Все выплаты начислят автоматически, без необходимости обращаться в отделения Соцфонда. Помимо увеличенной пенсии за февраль, белгородцы получат доплату за январь с учётом разницы между 7,3% и 9,5%.
С 1 января 2025 года в России проиндексировали задним числом страховые и военные пенсии, а также соцвыплаты и пособия на 9,5% по фактической инфляции. Поручение дал президент Владимир Путин. Доплаты за январь будут выплачены в феврале.
Также в России планируют увеличить военные пенсии в соответствии с уровнем инфляции за 2024 год, который составил 9,5%.