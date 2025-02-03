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Posted 3 февраля, 10:46

Published 3 февраля, 10:46

Modified 3 февраля, 10:46

Updated 3 февраля, 10:46

Выплаты пенсионерам начислят автоматически

448 тысяч белгородцев в феврале получат доплаты. О чём речь?

3 февраля 2025, 10:46
Фото: Изображение Midjourney. Выплаты пенсионерам начислят автоматически

В Белгородской области увеличат выплаты пенсионерам

Сюжет
Пенсии
Пенсионеры в Белгородской области получат не только уже увеличенные выплаты в феврале, но и доплату за январь с учётом изменений.

В феврале 2025 года 448 тысяч пенсионеров в Белгородской области, включая 65 тысяч работающих, получат выплаты, которые ранее решили проиндексировать на 9,5%.

В январе страховые пенсии уже проиндексировали на 7,3% в рамках прогнозной инфляции. Однако с февраля пенсионерам проведут дополнительную корректировку, увеличив выплаты до уровня фактической инфляции, которая составила 9,5%.

Все выплаты начислят автоматически, без необходимости обращаться в отделения Соцфонда. Помимо увеличенной пенсии за февраль, белгородцы получат доплату за январь с учётом разницы между 7,3% и 9,5%.

С 1 января 2025 года в России проиндексировали задним числом страховые и военные пенсии, а также соцвыплаты и пособия на 9,5% по фактической инфляции. Поручение дал президент Владимир Путин. Доплаты за январь будут выплачены в феврале.

Также в России планируют увеличить военные пенсии в соответствии с уровнем инфляции за 2024 год, который составил 9,5%.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Пенсии#Выплата#Повышение пенсии
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