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Posted 2 февраля, 17:30

Published 2 февраля, 17:30

Modified 2 февраля, 18:45

Updated 2 февраля, 18:45

Атака ВСУ на Краснояружский район

За день ранены 8 белгородцев, а 2 погибли: в больницу обратился ещё один пострадавший

2 февраля 2025, 17:30
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова. Атака ВСУ на Краснояружский район

За медицинской помощью обратился ещё один белгородец, пострадавший в Репяховке

Сюжет
Новости Белгорода
Атаки ВСУ на регион продолжаются. В больницу обратился ещё один житель Краснояружского района. Так, за день ранены оказались восемь белгородцев, а двое погибли.

При недавней атаке ВСУ снова пострадал мирный житель. После атаки дрона на Краснояружский район, село Репяховка, мужчина обратился в муниципальную ЦРБ. Согласно осмотру медиков, пострадавший получил минно-взрывную травму, а также ушиб грудной клетки. После оказания помощи белгородца направили домой. Госпитализация не требуется. Это уже четвёртый раненый за день, который обратился в Краснояружское медучреждение.

Также под огонь попала Борисовка Волоконовского района. Пострадавших нет, однако есть разрушения. Посечены ограждение и стены ИЖС,

Далее — участок трассы Борки-Бабка в Валуйском округе. Согласно оперативной информации, раненых также нет. При детонации боеприпаса частичные повреждения кузова и окно получило авто. Кроме того, в Уразово снова атаковано транспортное средство, трактор.

Атаковали ВСУ и Борисовский район, само село Борисовка. По официальной информации, которую опубликовал губернатор Белгородской области, раненых среди мирных жителей нет. При взрыве осколки повредили торговый павильон. В хуторе Климовое на территории частного дома упали два взрывных устройства, в результате чего выбиты окна.

До этого, к шести часам вечера глава региона сообщил информацию о трёх пострадавших, которые попали под атаку ВСУ в Краснояружском районе. Это трое сотрудников с/х предприятия в Репяховке. Так, указанный выше белгородец стал четвёртым пострадавшим во время этого нападения дрона.

Последствия атаки ВСУ на Краснояружский район 2 февраля.
Последствия атаки ВСУ на Краснояружский район 2 февраля.
Последствия атаки ВСУ на Краснояружский район 2 февраля.
Последствия атаки ВСУ на Краснояружский район 2 февраля.
Последствия атаки ВСУ на Краснояружский район 2 февраля.. Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

За 2 февраля к этому моменту теперь известно о восьми пострадавших мирных жителях, которые получили ранения сегодня. Кроме того, в утренней сводке сообщили о том, что при атаке села под Белгородом, Малиновка, погиб местный житель.

Первые пострадавшие за 2 февраля были зафиксированы до 12 часов дня. Это мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле в тот момент, когда украинский беспилотник совершил нападение. Беспилотник совершил нападение на участке дороги, которая ведёт от Белгорода до Шебекино. Обоих раненых доставили в Белгород — в горбольницу и облбольницу. Однако примерно через час поступило сообщение о том, что женщина скончалась из-за множественных осколочных ранений.

Вечером Вячеслав Гладков сообщил о новых пострадавших мирных жителях. Ранения получили сразу три человека. Двое попали под атаку БПЛА на автобус в Валуйском МО. Один из белгородцев отправлен на лечение домой. Последний пострадавший — в Грайворонском МО. Женщина получила ранения при детонации боеприпаса, который беспилотник сбросил на мусоровоз.

Так, к данному моменту — восемь раненых и двое погибших из-за обстрелов ВСУ.

Однако жители Белгородской области получают ранения не только в ходе атак ВСУ. Так, вчера пострадали двое детей. Девочке — 1 год, мальчику — 4 года. Они стали участниками ДТП с участием пьяного водителя, которым стал один из родителей этих детей.

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