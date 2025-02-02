За день ранены 8 белгородцев, а 2 погибли: в больницу обратился ещё один пострадавший

Первые пострадавшие за 2 февраля были зафиксированы до 12 часов дня. Это мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле в тот момент, когда украинский беспилотник совершил нападение. Беспилотник совершил нападение на участке дороги, которая ведёт от Белгорода до Шебекино. Обоих раненых доставили в Белгород — в горбольницу и облбольницу. Однако примерно через час поступило сообщение о том, что женщина скончалась из-за множественных осколочных ранений.