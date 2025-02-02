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Posted 2 февраля, 07:22

Published 2 февраля, 07:22

Modified 2 февраля, 07:24

Updated 2 февраля, 07:24

Восемь населённых пунктов белгородского приграничья попали под атаку

Восемь населённых пунктов белгородского приграничья попали под атаку

2 февраля 2025, 07:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Восемь населённых пунктов стали целью атак в Белгородской области. Есть погибший в Белгородском районе.

В Белгородском районе после атак БПЛА и обстрелов повреждены восемь домов, пять дворовых построек и линия электропередачи. Обломки дронов повредили два дома. Утром в Малиновке в результате атаки беспилотника погиб мирный житель.

В Борисовском, Краснояружском районах, Шебекинском, Старооскольском, Грайворонском округах последствий нет.

В Валуйском округе после налёта дронов повреждения есть в доме, надворной постройки. А также два транспортных средства, сооружение связи и ЛЭП.

В Волоконовском районе выявили повреждения объекта коммерции, дома и пристройки.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Приграничье#СВО#Обстрелы#БПЛА
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