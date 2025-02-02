Восемь населённых пунктов белгородского приграничья попали под атаку

Posted 2 февраля, 07:22
Published 2 февраля, 07:22
Modified 2 февраля, 07:24
Updated 2 февраля, 07:24
В Белгородском районе после атак БПЛА и обстрелов повреждены восемь домов, пять дворовых построек и линия электропередачи. Обломки дронов повредили два дома. Утром в Малиновке в результате атаки беспилотника погиб мирный житель.
В Борисовском, Краснояружском районах, Шебекинском, Старооскольском, Грайворонском округах последствий нет.
В Валуйском округе после налёта дронов повреждения есть в доме, надворной постройки. А также два транспортных средства, сооружение связи и ЛЭП.
В Волоконовском районе выявили повреждения объекта коммерции, дома и пристройки.