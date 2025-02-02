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Posted 2 февраля, 06:16

Published 2 февраля, 06:16

Modified 2 февраля, 06:18

Updated 2 февраля, 06:18

Военкор рассказал о работе судмедэкспертов в курском селе Русское Поречное

Военкор рассказал о работе судмедэкспертов в курском селе Русское Поречное

2 февраля 2025, 06:16
Фото: РИА Новости.
Российские судмедэксперты, работающие в селе Русское Поречное Курской области, едва сдерживают эмоции при осмотре тел мирных жителей, погибших от рук украинских военных.

Об этом в своей статье для kp.ru сообщил военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, судмедэксперты, с которыми он общался, обычно производят впечатление хладнокровных профессионалов. Однако в этот раз даже они не смогли скрыть потрясения.

«Судмедэксперта, который едва сдерживает слезы, я вижу впервые за 25 лет работы в журналистике», — отметил Коц.

Он показал видео с исполняющей обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяной Баллевских. В ролике она рассказала о травмах, обнаруженных у жертв. У одной из женщин выявили тупую травму грудной клетки и повреждения, характерные для воздействия электрического тока.

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что пятеро украинских военных убили 22 мирных жителя Русского Поречного. Против них возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о терроризме. Ранее в МИД РФ осудили нападения украинских солдат на местных жителей.

#Евгений Грицков
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