Военкор рассказал о работе судмедэкспертов в курском селе Русское Поречное

Posted 2 февраля, 06:16
Published 2 февраля, 06:16
Modified 2 февраля, 06:18
Updated 2 февраля, 06:18
Об этом в своей статье для kp.ru сообщил военный корреспондент Александр Коц.
По словам журналиста, судмедэксперты, с которыми он общался, обычно производят впечатление хладнокровных профессионалов. Однако в этот раз даже они не смогли скрыть потрясения.
«Судмедэксперта, который едва сдерживает слезы, я вижу впервые за 25 лет работы в журналистике», — отметил Коц.
Он показал видео с исполняющей обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяной Баллевских. В ролике она рассказала о травмах, обнаруженных у жертв. У одной из женщин выявили тупую травму грудной клетки и повреждения, характерные для воздействия электрического тока.
31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что пятеро украинских военных убили 22 мирных жителя Русского Поречного. Против них возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о терроризме. Ранее в МИД РФ осудили нападения украинских солдат на местных жителей.