Планёрка с ветерком мэра и активистов: в Белгороде вновь говорят о велокаркасе

Отметим, что уже сейчас в реконструкции нового моста собираются внедрять велодорожки. Работы должны завершить в конце текущего года. Также полосы для двухколёсного транспорта будут делать на проспекте Ватутина, улице Губкина, по Богданке и на Попова.