Планёрка с ветерком мэра и активистов: в Белгороде вновь говорят о велокаркасе

Posted 2 февраля, 13:25
Published 2 февраля, 13:25
Modified 2 февраля, 13:27
Updated 2 февраля, 13:27
Мэр Белгорода Валентин Демидов провёл планёрку по развитию велоинфраструктуры города. Обсудили создание каркаса сети альтернативного транспорта. На эти цели выделили около 40 млн рублей в 2025 году.
С велосообществом «проехались», фактически, так как обсуждали всё на велопрогулке, по основным проблемам существующей инфраструктуры.
Около пяти километров дорожек соединят пути, которые действуют сейчас, ещё шесть километров полос появится на «Берегах» для расширения прогулочных маршрутов.
Обещают, что велосипедные дороги будут более эффективно внедрять на конфликтных участках, а существующие спорные места менять. Планируют обустраивать новые велопереезды и велопарковки. Для последнего будут сотрудничать с университетами, социальными учреждениями и коммерцией.
Демидов отметил, что развитие велосипедной инфраструктуры — важная задача для Белгорода на ближайшие годы, ведь альтернативный транспорт снизит трафик машин, улучшит экологию и здоровье горожан.
Отметим, что уже сейчас в реконструкции нового моста собираются внедрять велодорожки. Работы должны завершить в конце текущего года. Также полосы для двухколёсного транспорта будут делать на проспекте Ватутина, улице Губкина, по Богданке и на Попова.