Осторожно, возможны осадки в виде ножей: в центре Белгорода орудие скинули на людей

Posted 2 февраля, 13:59
Published 2 февраля, 13:59
Modified 2 февраля, 14:01
Updated 2 февраля, 14:01
Неизвестный скинул с балкона многоквартирного дома на Театральном проезде канцелярский нож, испачканный жидкостью, похожей на кровь.
По словам местного паблика «Блэтгород», орудие чуть не прилетело в голову проходящего мимо человека. Он не пострадал.
После метания ножа с балкона вылезла девушка. Она осмотрела место падения ножа и скрылась.
Подробности происшествия и мотивы броска неизвестны, как и то, сообщал ли свидетель инцидента об «опасных осадках» в полицию.
Telegram-канал опубликовал фото самого объекта метания и балкона, откуда, вероятно, бросали нож.
Напомним, что весной прошлого года в Старом Осколе произошёл подобный инцидент. Правда, с балкона в этом случае не метали ножи, а стреляли.