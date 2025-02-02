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Posted 2 февраля, 13:59

Published 2 февраля, 13:59

Modified 2 февраля, 14:01

Updated 2 февраля, 14:01

В Белгороде брошенный с балкона нож чуть не попал в человека

Осторожно, возможны осадки в виде ножей: в центре Белгорода орудие скинули на людей

2 февраля 2025, 13:59
Фото: Блэтгород.

В Белгороде брошенный с балкона нож чуть не попал в человека

Сюжет
Новости Белгорода
В центре Белгорода неизвестные бросили нож в красных пятнах с балкона на людей.

Неизвестный скинул с балкона многоквартирного дома на Театральном проезде канцелярский нож, испачканный жидкостью, похожей на кровь.

По словам местного паблика «Блэтгород», орудие чуть не прилетело в голову проходящего мимо человека. Он не пострадал.

После метания ножа с балкона вылезла девушка. Она осмотрела место падения ножа и скрылась.

Подробности происшествия и мотивы броска неизвестны, как и то, сообщал ли свидетель инцидента об «опасных осадках» в полицию.

Telegram-канал опубликовал фото самого объекта метания и балкона, откуда, вероятно, бросали нож.

Напомним, что весной прошлого года в Старом Осколе произошёл подобный инцидент. Правда, с балкона в этом случае не метали ножи, а стреляли.

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#Алёна Мальцева#Нож#Новости Белгорода#Белгород#Инцидент
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