Новые РЭБы передадут в поселение белгородского приграничья после гибели жителя

Posted 2 февраля, 10:22
Published 2 февраля, 10:22
Modified 2 февраля, 10:24
Updated 2 февраля, 10:24
В населённый пункт, где сегодня из-за атаки беспилотника погиб мужчина, заехал во время рабочей поездки Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал, что поселению передадут дополнительные устройства РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы), а именно шесть штук, шлемы и детекторы. Сейчас обязанности главы Малиновского сельского поселения исполняет Александр Игнатов.
Сегодня, 2 февраля, в посёлке Малиновка в Белгородском районе из-за детонации беспилотника погиб мирный житель. Полученные в следствии взрыва травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался до прибытия скорой.
Это первая из двух сегодняшних атак, которые унесли жизнь белгородцев. Попавшая под атаку БПЛА на трассе Белгород — Шебекино женщина скончалась в больнице.