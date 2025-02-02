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Posted 2 февраля, 10:22

Published 2 февраля, 10:22

Modified 2 февраля, 10:24

Updated 2 февраля, 10:24

Новые РЭБы передадут в поселение белгородского приграничья после гибели жителя

Новые РЭБы передадут в поселение белгородского приграничья после гибели жителя

2 февраля 2025, 10:22
Фото: Скриншот из видео, опубликованного Гладковым..
В посёлок Малиновка Белгородского района, где сегодня после атаки ВСУ погиб мужчина, передадут дополнительные средства защиты от дронов.

В населённый пункт, где сегодня из-за атаки беспилотника погиб мужчина, заехал во время рабочей поездки Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что поселению передадут дополнительные устройства РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы), а именно шесть штук, шлемы и детекторы. Сейчас обязанности главы Малиновского сельского поселения исполняет Александр Игнатов.

Сегодня, 2 февраля, в посёлке Малиновка в Белгородском районе из-за детонации беспилотника погиб мирный житель. Полученные в следствии взрыва травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался до прибытия скорой.

Это первая из двух сегодняшних атак, которые унесли жизнь белгородцев. Попавшая под атаку БПЛА на трассе Белгород — Шебекино женщина скончалась в больнице.

#Алёна Мальцева
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