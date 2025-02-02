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Posted 2 февраля, 05:43

Published 2 февраля, 05:43

Modified 2 февраля, 06:23

Updated 2 февраля, 06:23

Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки БПЛА

Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки БПЛА

2 февраля 2025, 05:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Белгородский район вновь атакован бспилотниками ВСУ. Погиб мирный житель.

Утром первого воскресенья февраля со стороны Украины атакован посёлок Малиновка Белгородского района с помощью беспилотника. В результате взрыва погиб мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до того, как прибыла бригада скорой помощи, об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Вчера БПЛА заметили жители Губкинского округа. Однако, что это за беспилотник, кому он принадлежит и какие цели преследовал — неизвестно. В этот же день над районом уже сбили системой ПВО семь беспилотников. Обошлось без тяжёлых последствий, но повреждения выявили в одном частном доме.

Мирный житель получил баротравму и ранение головы при атаке БПЛА под Белгородом
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#Алёна Мальцева#Жертвы#Белгород#Малиновка#Приграничье#СВО#БПЛА
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