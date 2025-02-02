Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки БПЛА

Posted 2 февраля, 05:43
Published 2 февраля, 05:43
Modified 2 февраля, 06:23
Updated 2 февраля, 06:23
Утром первого воскресенья февраля со стороны Украины атакован посёлок Малиновка Белгородского района с помощью беспилотника. В результате взрыва погиб мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до того, как прибыла бригада скорой помощи, об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Вчера БПЛА заметили жители Губкинского округа. Однако, что это за беспилотник, кому он принадлежит и какие цели преследовал — неизвестно. В этот же день над районом уже сбили системой ПВО семь беспилотников. Обошлось без тяжёлых последствий, но повреждения выявили в одном частном доме.