Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки БПЛА

Вчера БПЛА заметили жители Губкинского округа. Однако, что это за беспилотник, кому он принадлежит и какие цели преследовал — неизвестно. В этот же день над районом уже сбили системой ПВО семь беспилотников. Обошлось без тяжёлых последствий, но повреждения выявили в одном частном доме.