Гибель белгородцев из-за атак дронов и юные шебекинцы в больнице: итоги 2 февраля

Чуть позже на дороге от Шебекино до Белгорода беспилотник взорвался у машины. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения конечностей. Его спутница тоже была ранена, но спасти её врачам не удалось. Она скончалась в больнице.