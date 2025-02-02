Гибель белгородцев из-за атак дронов и юные шебекинцы в больнице: итоги 2 февраля

Posted 2 февраля, 15:30
Published 2 февраля, 15:30
Modified 2 февраля, 15:30
Updated 2 февраля, 15:30
Утром 2 февраля ВСУ атаковали Малиновку Белгородского района. В результате взрыва дрона погиб мужчина. Он скончался до того, как приехала скорая помощь.
Чуть позже на дороге от Шебекино до Белгорода беспилотник взорвался у машины. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения конечностей. Его спутница тоже была ранена, но спасти её врачам не удалось. Она скончалась в больнице.
Вечером вновь БПЛА нацелились на мирных жителей. Атаковали автобус и мусоровоз в приграничье. В общем, пострадало ещё трое человек.
Местный паблик сообщил, что его читатель чуть не стал «мишенью» для неизвестного метателя канцелярского ножа в пятнах, похожих на кровь.
Объект скинули с МКД на Театральном проезде. После с балкона выглянула девушка, осмотрела место падения и скрылась.
Мотивы броска и другие подробности инцидента неизвестны.
В воскресенье, 1 февраля, семеро детей из Шебекино, вероятно, пострадали от отравления в городе Ессентуки. В настоящее время они находятся под наблюдением медицинских специалистов.
Другие отдыхающие в санатории в Ставропольском крае не сообщали о каких-либо симптомах отравления. В данный момент проводится проверка продуктов, которые покупали дети за пределами учреждения.
Директор Академии спорта и заместитель министра спорта Белгородской области отправились в Ставропольский край для контроля за ситуацией.