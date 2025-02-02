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Posted 2 февраля, 15:30

Published 2 февраля, 15:30

Modified 2 февраля, 15:30

Updated 2 февраля, 15:30

Гибель белгородцев из-за атак дронов и юные шебекинцы в больнице: итоги 2 февраля

Гибель белгородцев из-за атак дронов и юные шебекинцы в больнице: итоги 2 февраля

2 февраля 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ВСУ
Атаки дронов, метание ножей с балкона и попавшие в больницу дети в Ессентуках. Что произошло 2 февраля в Белгородской области.

Двое погибших и четверо пострадавших из-за атак дронов в белгородском приграничье

Утром 2 февраля ВСУ атаковали Малиновку Белгородского района. В результате взрыва дрона погиб мужчина. Он скончался до того, как приехала скорая помощь.

Чуть позже на дороге от Шебекино до Белгорода беспилотник взорвался у машины. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения конечностей. Его спутница тоже была ранена, но спасти её врачам не удалось. Она скончалась в больнице.

Вечером вновь БПЛА нацелились на мирных жителей. Атаковали автобус и мусоровоз в приграничье. В общем, пострадало ещё трое человек.

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Вероятно, окровавленный нож метали с балкона в центре Белгорода

Местный паблик сообщил, что его читатель чуть не стал «мишенью» для неизвестного метателя канцелярского ножа в пятнах, похожих на кровь.

Объект скинули с МКД на Театральном проезде. После с балкона выглянула девушка, осмотрела место падения и скрылась.

Мотивы броска и другие подробности инцидента неизвестны.

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К попавшим в больницу в Ессентуках юным белгородцам отправили чиновников

В воскресенье, 1 февраля, семеро детей из Шебекино, вероятно, пострадали от отравления в городе Ессентуки. В настоящее время они находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Другие отдыхающие в санатории в Ставропольском крае не сообщали о каких-либо симптомах отравления. В данный момент проводится проверка продуктов, которые покупали дети за пределами учреждения.

Директор Академии спорта и заместитель министра спорта Белгородской области отправились в Ставропольский край для контроля за ситуацией.

Дети из Шебекино попали в больницу в Ессентуках
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#Алёна Мальцева#Шебекино#Отравление#Белгород#ВСУ#Приграничье#Дроны
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