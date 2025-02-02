Что известно о попавших в больницу в Ессентуках юных белгородцах

Posted 2 февраля, 04:49
Published 2 февраля, 04:49
Modified 2 февраля, 06:23
Updated 2 февраля, 06:23
Вчера, 1 февраля, семеро юных шебекинцев, вероятно, отравились в Ессентуках. Они под надзором медиков. Другие постояльцы санатория в Ставропольском крае о признаках отравлений не сообщали. Покупки детей проверяют.
Как уточнил сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, учащиеся Академии спорта, и предположительно отравились за пределами места пребывания. Глава региона уже связался с губернатором Ставропольского края.
Директор Академии спорта и заместитель министра спорта Белгородской области выехали сейчас в Ставропольский край, чтобы быть вместе с детьми и максимально контролировать ситуацию.