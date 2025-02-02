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Posted 2 февраля, 04:49

Published 2 февраля, 04:49

Modified 2 февраля, 06:23

Updated 2 февраля, 06:23

Что известно о попавших в больницу в Ессентуках юных белгородцах

Что известно о попавших в больницу в Ессентуках юных белгородцах

2 февраля 2025, 04:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Юные спортсмены из Шебекино Белгородской области предположительно отравились в Ставропольском крае. Что известно о состоянии детей сейчас?

Вчера, 1 февраля, семеро юных шебекинцев, вероятно, отравились в Ессентуках. Они под надзором медиков. Другие постояльцы санатория в Ставропольском крае о признаках отравлений не сообщали. Покупки детей проверяют.

Как уточнил сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, учащиеся Академии спорта, и предположительно отравились за пределами места пребывания. Глава региона уже связался с губернатором Ставропольского края.

Директор Академии спорта и заместитель министра спорта Белгородской области выехали сейчас в Ставропольский край, чтобы быть вместе с детьми и максимально контролировать ситуацию.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Дети#Шебекино#Отравление#Белгород#Ставропольский край
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