Беспилотник атаковал машину под Белгородом: пострадали двое

Posted 2 февраля, 08:04
Published 2 февраля, 08:04
Modified 2 февраля, 14:29
Updated 2 февраля, 14:29
Под Шебекино ранения получили два мирных белгородца. Их машину атаковал БПЛА.
Инцидент произошёл на автодороге Белгород — Шебекино. После атаки дрона у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и ног. У его спутницы множественные осколочные ранения лица, груди и рук.
Мужчину поставили в шебекинскую больницу, позже его переведут в горбольницу №2 Белгорода, женщину доставляют на скорой в областную больницу.
В Шебекино в результате попадания снаряда в МКД были выбиты окна. Кроме того, в двух домах пострадали крыши и заборы.