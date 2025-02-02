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Posted 2 февраля, 08:04

Published 2 февраля, 08:04

Modified 2 февраля, 14:29

Updated 2 февраля, 14:29

Иллюстративное фото

Беспилотник атаковал машину под Белгородом: пострадали двое

2 февраля 2025, 08:04
Фото: 1MI. Иллюстративное фото
Сюжет
Беспилотник
Под Белгородом беспилотник атаковал машину. Ранения получили мужчина и женщина.

Под Шебекино ранения получили два мирных белгородца. Их машину атаковал БПЛА.

Инцидент произошёл на автодороге Белгород — Шебекино. После атаки дрона у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и ног. У его спутницы множественные осколочные ранения лица, груди и рук.

Мужчину поставили в шебекинскую больницу, позже его переведут в горбольницу №2 Белгорода, женщину доставляют на скорой в областную больницу.

В Шебекино в результате попадания снаряда в МКД были выбиты окна. Кроме того, в двух домах пострадали крыши и заборы.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Беспилотник#Белгород#Приграничье
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